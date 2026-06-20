România, lovită de primul val de caniculă din acest an. Temperaturile din termometre o vor lua razna. Anunțul șefei ANM-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 16:25

România intră sub influența primului val de caniculă din această vară, iar meteorologii avertizează că urmează trei zile cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că mai multe regiuni din țară vor fi afectate de vreme caniculară, în timp ce alte zone se vor confrunta și cu fenomene de instabilitate atmosferică.

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