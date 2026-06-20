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România, lovită de primul val de caniculă din acest an. Temperaturile din termometre o vor lua razna. Anunțul șefei ANM-VIDEO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 16:25

România intră sub influența primului val de caniculă din această vară, iar meteorologii avertizează că urmează trei zile cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că mai multe regiuni din țară vor fi afectate de vreme caniculară, în timp ce alte zone se vor confrunta și cu fenomene de instabilitate atmosferică.

Vreme deosebit de caldă pentru o ultimă decadă a unei luni iunie

”Vorbim, iată, de primele mesaje meteorologice despre ceea ce înseamnă vremea deosebit de caldă pentru o ultimă decadă a unei luni iunie în țara noastră, despre caniculă și disconfort termic, dar în același timp și de fenomene de instabilitate”, a declarat Elena Mateescu în excusivitate la Realitatea PLUS.

Urmează trei zile de foc

Potrivit șefei ANM, ”o informare meteorologică până marți seara la ora 21:00 vizează toată gama de fenomene deja menționate: vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, cu valori de până la 34-36°C în partea de vest și sud-vest a țării, acolo unde vor fi în vigoare alertele meteorologice de cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate”.

”Valori, așa cum menționam, între 30 până la 36°C, indice de disconfort termic destul de ridicat și în accentuare, pentru că vorbim, iată, de acum de trei zile consecutive, prag al unităților critice de peste 80 de unități în aria avertizată de cod galben”, a mai spus directorul ANM.

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