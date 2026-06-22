Serviciile de informații avertizează: Inteligența Artificială va putea prăbuși guverne în câteva luni

Serviciile de spionaj occidentale lansează un avertisment de o gravitate fără precedent: o nouă generație de modele de inteligență artificială, capabile să destabilizeze mari corporații și să prăbușească guverne, se află la doar „câteva luni” distanță de lansarea pe piață. Comunitatea internațională de informații avertizează că ritmul accelerat al dezvoltării tehnologice a depășit barierele de siguranță, plasând securitatea globală în fața unui risc iminent.
Alianța „Five Eyes” anunță că noua generație AI poate prăbuși guverne în doar câteva luni
Cele mai puternice agenții de spionaj ale planetei au ieșit la rampă cu un mesaj de alertă maximă. Alianța de informații „Five Eyes” – formată din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă – cere liderilor mondiali să acționeze de urgență.
Conform unui document exploziv publicat luni seară, serviciile secrete avertizează că noile modele de Inteligență Artificială vor fi capabile să prăbușească guverne și mari corporații globale, iar momentul lansării lor pe piață nu se mai măsoară în ani, ci în doar câteva luni.
Arma cibernetică supremă: Cum „accelerează” AI amenințările globale
Serviciile secrete occidentale subliniază că saltul tehnologic iminent va depăși cu mult orice estimare actuală a industriei de profil. Noua generație AI nu mai reprezintă doar un instrument de asistență, ci un vector de atac care transformă radical atât capacitățile ofensive, cât și cele defensive ale hackerilor și statelor rivale.
„Inteligența artificială accelerează dramatic viteza, amploarea și sofisticarea amenințărilor cibernetice. Orizontul de timp nu mai este de ordinul anilor, ci al lunilor. În acest nou context, reziliența cibernetică devine esențială pentru continuitatea afacerilor, încrederea în piață și stabilitatea pe termen lung”, se arată în comunicatul comun al alianței.
Experții în securitate avertizează că barierele de intrare pentru actorii rău intenționați vor fi complet spulberate. Din acest motiv, securitatea cibernetică nu mai poate fi privită ca o simplă problemă tehnică ce ține de departamentele IT, ci ca un risc major la adresa securității naționale, care cade în responsabilitatea directă a șefilor de state și de guverne.
Cazul „Fable”: Protecționismul SUA și decizia radicală a administrației Trump
Deși raportul „Five Eyes” evită să nominalizeze companii private, contextul global indică clar sursa principală de îngrijorare: modelele AI de ultimă generație dezvoltate în Silicon Valley. Alerta globală vine la scurt timp după ce administrația Donald Trump a adoptat o măsură extremă, interzicând complet accesul cetățenilor străini la modelul AI „Fable 5”, dezvoltat de gigantul Anthropic.
Restricțiile masive impuse de Washington nu sunt însă întâmplătoare. Fable 5 este considerat un sistem de o putere uriașă, capabil nu doar să genereze text sau cod, ci să scaneze autonom rețele întregi și să detecteze vulnerabilități critice în infrastructurile de stat. Din considerente stricte de siguranță națională, Casa Albă a decis să pună lacătul pe această tehnologie pentru oricine din afara SUA.
Dincolo de granițele Americii: Amenințarea din laboratoarele secrete ale Chinei
Cu toate acestea, specialiștii în securitate avertizează că zidul ridicat de americani în jurul propriilor tehnologii este doar o soluție temporară și parțială. Pericolul real vine din zonele pe care Occidentul nu le poate controla.
Olivia Shen, expert în securitate națională la Universitatea din Sydney, a explicat că blocarea accesului la Fable nu oprește cursa înarmării digitale. State rivale, în frunte cu China, dar și diverse organizații private obscure, dezvoltă deja în secret modele AI similare sau chiar mai puternice. Apariția acestora pe scena geopolitică este iminentă, iar lumea liberă se află în cursa contra-cronometru pentru a-și securiza sistemele vitale înainte ca aceste „arme soft” să fie activate.