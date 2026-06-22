Serviciile de informații avertizează: Inteligența Artificială va putea prăbuși guverne în câteva luni

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 19:19

Serviciile de spionaj occidentale lansează un avertisment de o gravitate fără precedent: o nouă generație de modele de inteligență artificială, capabile să destabilizeze mari corporații și să prăbușească guverne, se află la doar „câteva luni” distanță de lansarea pe piață. Comunitatea internațională de informații avertizează că ritmul accelerat al dezvoltării tehnologice a depășit barierele de siguranță, plasând securitatea globală în fața unui risc iminent.

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