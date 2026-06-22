Scântei în Parlament: Alexandru Rafila (PSD) și Ștefan Lőrincz (USR), replici tăioase pe tema Cabinetului Veștea și a „moștenirii” Bolojan

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 17:40

Ziua audierilor maraton pentru învestirea Guvernului Veștea a mutat tensiunile politice de pe holurile comisiilor direct în platourile de dezbatere. Într-o confruntare dură de replici, deputatul PSD Alexandru Rafila și reprezentantul USR Ștefan-Iulian Lőrincz s-au contrat dur pe tema trecutului politic al unor miniștri, dar și a modului în care actualul cabinet interimar condus de Ilie Bolojan își gestionează ultimele ore la Palatul Victoria.

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