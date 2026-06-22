Scântei în Parlament: Alexandru Rafila (PSD) și Ștefan Lőrincz (USR), replici tăioase pe tema Cabinetului Veștea și a „moștenirii” Bolojan

Ziua audierilor maraton pentru învestirea Guvernului Veștea a mutat tensiunile politice de pe holurile comisiilor direct în platourile de dezbatere. Într-o confruntare dură de replici, deputatul PSD Alexandru Rafila și reprezentantul USR Ștefan-Iulian Lőrincz s-au contrat dur pe tema trecutului politic al unor miniștri, dar și a modului în care actualul cabinet interimar condus de Ilie Bolojan își gestionează ultimele ore la Palatul Victoria.
Scut în jurul lui Marian Neacșu: „La USR nu aveți oameni calificați nici pe jumătate”
Mărul discordiei l-a reprezentat numirea lui Marian Neacșu, contestat puternic de aripa de opoziție pentru probleme vechi de două decenii. Alexandru Rafila a sărit în apărarea colegului de partid, acuzând USR de dublu standard și de atacuri politice bazate pe speculații, în timp ce ignoră propriile vulnerabilități.
„Dintr-odată ați avut o revelație că, în urmă cu 20 de ani, domnul Neacșu a avut o problemă. În schimb, lucruri mult mai evidente, care se întâmplă în momentul de față, vi se par atacuri ale justiției la adresa colegilor dumneavoastră. Vicepremier se putea, dar ministru de Interne nu se putea? Este doar o speculație. Domnul Neacșu este un om remarcabil din punct de vedere organizatoric. Eu aș fi fericit dacă dumneavoastră, la USR, ați avea o persoană măcar pe jumătate calificată cum este dânsul”, a tunat Rafila.
Replica lui Ștefan Lőrincz (USR) nu s-a lăsat așteptată, acesta taxând dur numirile făcute de social-democrați în alte ministere cheie în trecut: „Da, dar ați avut niște catastrofe... între 'Fundul Ligheanului' și câțiva 'sticleți', nu-i așa? La Ministerul Apărării.”
Atacul a fost imediat întors de Rafila, care a catalogat prestația fostului ministru de la Apărare drept inacceptabilă: „Acesta este nivelul unui ministru al apărării care nu înțelege absolut nimic.”
Acuzații de culise: „Interimarii nu mai negociază pentru România”
Un alt punct fierbinte al dezbaterii a vizat activitatea pe ultima sută de metri a miniștrilor din Cabinetul Bolojan, care urmează să fie înlocuiți în această seară după votul de învestitură. Rafila a sugerat că insistența actualilor miniștri de a rămâne pe poziții până în ultima secundă ar ascunde alte interese decât cele naționale.
„Cred că de aceea nu vor să plece de acolo mai repede: pentru că nu negociază pentru România. Dânșii nu mai au calitatea să facă acest lucru, fiind interimari”, a punctat social-democratul.
Apel la rațiune în fața dezastrului economic: „Avem inflație de două cifre”
Dincolo de jocurile de culise și de invectivele din Parlament, pe care le consideră „complet nepotrivite”, Alexandru Rafila a atras atenția că adevărata urgență a țării este de ordin economic. Acesta a oferit o radiografie sumbră a pieței actuale, marcată de decizii greșite ale vechii guvernări.
„Atunci când nu reușești să dialoghezi, se ajunge într-o situație imposibilă, ignorând nevoile țării. Economia, în mod evident, suferă în urma unor măsuri discutabile care au propulsat inflația la un nivel de două cifre și au generat o scădere a consumului timp de nouă luni. Această situație necesită o rezolvare urgentă, iar ea nu poate veni decât din partea unui guvern care deține depline puteri și poate adopta imediat măsurile de care România are nevoie”, a conchis Rafila, reiterând sprijinul total al PSD pentru instalarea noului Cabinet Veștea.