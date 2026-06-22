Adrian Veștea cere votul de învestitură în Parlament: „Orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 22:09

Premierul desemnat, Adrian Veștea, s-a prezentat luni seară în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a solicita votul de învestitură al noului său Cabinet. Într-un discurs-fluviu, Veștea a lansat un apel de urgență către aleși, avertizând că blocajul instituțional nu mai poate continua: „Distinși parlamentari, avem nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern cu puteri depline. Orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară”.

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