Adrian Veștea cere votul de învestitură în Parlament: „Orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară”
Adrian Veștea cere votul de învestitură în Parlament:
Premierul desemnat, Adrian Veștea, s-a prezentat luni seară în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a solicita votul de învestitură al noului său Cabinet. Într-un discurs-fluviu, Veștea a lansat un apel de urgență către aleși, avertizând că blocajul instituțional nu mai poate continua: „Distinși parlamentari, avem nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern cu puteri depline. Orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară”.
„Adevărata problemă este o criză de încredere”
În prima parte a alocuțiunii sale, premierul desemnat a pus diagnosticul momentului politic actual, subliniant că dincolo de cifre, România suferă din cauza faliei dintre societate și autorități.
„Dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă e alta: o criză de încredere. De încredere între cetățean și stat. Convingerea tot mai răspândită că regulile nu sunt aceleași pentru toți. Și poate cel mai dureros sentiment, sentimentul multor oameni că viitorul lor nu mai poate fi construit aici acasă. Nu ne lipsesc oameni capabili, nu ne lipsesc resursele, nu ne lipsesc oportunitățile. Ne lipsește încrederea.”
Adrian Veștea a trasat o linie clară pentru viitoarea sa echipă guvernamentală, explicând că: „Misiunea acestui guvern e clară: să reconstruim această încredere prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate. Pentru că încrederea nu se cere, se câștigă zi de zi prin fapte.”
Întrebarea de bază a Cabinetului Veștea: „Viața oamenilor devine mai bună sau nu?”
Schițându-și viziunea ca viitor șef al Executivului, Veștea a promis o strânsă colaborare cu Palatul Cotroceni și o schimbare radicală de paradigmă, în care disputele politice sterile să fie înlocuite de măsuri cu impact social direct.
„Dacă îmi veți acorda votul, obiectivul meu principal ca prim-ministru va fi să contribui, împreună cu președintele țării și cu dumneavoastră, la reuniunea societății noastre în jurul unui proiect comun de dezvoltare. Avem nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție, de mai puține promisiuni și de mai multe rezultate. Iar întrebarea care va sta la baza fiecărei decizii a acestui guvern va fi una sigură: Viața oamenilor devine mai bună sau nu?”
Acesta a ținut să amintească compoziția profundă a societății pe care o va administra: „Pentru că țara asta înseamnă oameni, familii care muncesc cinstit pentru un viitor mai bun al copiilor lor, tineri care se întreabă dacă merită să rămână acasă, antreprenori care creează locuri de muncă, profesori, medici, fermieri, militari și funcționari care își fac datoria în fiecare zi, dar și seniorii care au construit tot ce avem și merită respectul nostru necondiționat.”
Avertisment pe fonduri europene: „Fiecare oportunitate ratată este timp pierdut”
Fost ministru cu o vastă experiență în administrație, Adrian Veștea a apăsat pedala de accelerație pe zona economică și de infrastructură, punctând miza uriașă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Urgența banilor europeni: „Reforme care trebuie continuate, investiții care nu mai suportă întârziere, fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație. Finalizarea negocierii Planului Național de Redresare și Reziliență ne oferă șansa de a utiliza până la finalul acestui mandat miliarde de euro pentru dezvoltare.”
Impactul în comunități: „Bani care nu sunt cifre abstracte și nici la porți, ci școli renovate, școli modernizate, drumuri și rețele de apă care ajung în sfârșit în comunitățile care le-au așteptat de ani de zile. Fiecare euro atras este o șansă pentru această țară. În schimb, fiecare oportunitate ratată este timp pierdut pentru generația care vine după noi.”
Priorități economice: „De aceea, principala noastră prioritate este stabilitatea economică. Vom continua investițiile publice, vom susține antreprenoriatul românesc, vom păstra predictibilitatea fiscală și vom consolida credibilitatea țării în fața investitorilor. Vrem ca dezvoltarea economică să se vadă în sfârșit în prosperitatea oamenilor, nu doar în statistici. E firesc ca munca şi resursele acestei ţări să genereze valoare pentru cei care muncesc, nu doar pentru cei care o administrează.”
De la tribună, premierul desemnat a transmis și un mesaj de liniște instituțională către partidele din opoziție: „Îmi asum un angajament ferm faţă de dumneavoastră: voi respecta acest parlament, cred în dialogul instituţional, în echilibrul puterilor în stat şi în ideea că marile reforme se construiesc împreună, nu prin confruntare.”
De la firul ierbii la marile reforme: Sănătatea, Educația și Digitalizarea
Veștea s-a folosit de trecutul său în teritoriu pentru a le garanta parlamentarilor că Executivul nu va guverna doar din birourile de la București, ci se va concentra pe modernizarea administrativă „comună cu comună”.
„Vin din administraţia publică, am avut privilegiul să lucrez alături de primari şi de comunităţi care se confruntă zilnic cu probleme concrete, nu cu teorii. Am învăţat acolo că dezvoltarea nu se vede în rapoarte, se vede în şcoala renovată, în dispensarul modernizat, în drumul care în sfârşit s-a asfaltat. Se vede în reţeaua de apă care ajunge într-un sat care a aşteptat-o 20 de ani. De aceea, acest guvern va continua investiţiile comunităţilor locale şi în marile proiecte de infrastructură: autostrăzi, drumuri expres, reţele de apă şi canalizare, infrastructură educaţională şi sanitară, pentru că dezvoltarea nu se construieşte doar la oraş, se construieşte comună cu comună în toată ţara.”
Reforma statului: „În acelaşi timp, trebuie să avem curajul să modernizăm statul. Instituţiile statului trebuie să lucreze pentru cetăţean, nu invers. Mai puţină birocraţie, servicii publice mai eficiente, digitalizare reală, nu de faţadă, respect pentru banul public. Vom începe cu seriozitate procesul de reformă administrativă. Prin dialog cu autorităţile locale, nu mai putem amâna deciziile dificile.”
Educație și Sănătate: „Educaţia şi sănătatea rămân priorităţile esenţiale ale acestui mandat. Vom continua investiţiile în şcoli, vom lupta pentru reducerea abandonului şcolar şi vom adapta educaţia la cerinţele lumii de astăzi. Vom continua investiţiile în spitale şi vom urmări creşterea accesului la servicii medicale de calitate, mai ales acolo unde acum nu există.”
Agricultură: „În agricultură, vom sprijini fermierii români: irigaţii, procesare, dezvoltarea producţiei agroalimentare. Avem resurse extraordinare pe care, până acum, nu le-am valorificat cum trebuie.”
Sprijin pentru minorități și obiective externe clare
Discursul a atins și puncte sensibile legate de comunitățile vulnerabile, dar și obiectivele strategice de politică externă și securitate în contextul regional extrem de complicat.
„Cred, de asemenea, că statul român are o datorie clară faţă de minorităţile naţionale. Vom dezvolta programe de sprijin a menţinerii identităţii naţionale cu accent pe educaţie, cultură şi culte. În acelaşi timp, pentru minorităţile care trăiesc în condiţii cu un grad mare de vulnerabilitate, ne asumăm programe concrete pe sănătate, muncă, locuire şi dezvoltare comunitară.”
Pe plan extern, premierul desemnat a reafirmat parcursul vestic al țării: „Pentru o ţară puternică şi respectată în Europa şi în lume, vom apăra cu fermitate interesele noastre în negocierile privind viitorul buget european, pentru că locul nostru este la masa deciziilor, nu în sala de aşteptare. Vom continua eforturile pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, un obiectiv care înseamnă mai multă credibilitate şi standarde mai ridicate de guvernare. Vom consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite şi vom continua demersurile pentru includerea în programul Visa Waiver. Viitorul nostru este ferm ancorat în spaţiul euroatlantic.” Pe partea de securitate, acesta a adăugat că se va continua consolidarea capacității de apărare pe flancul estic al NATO.
Asumarea compromisului politic și mesajul pentru diaspora
În final, Adrian Veștea a oferit o dovadă de pragmatism politic, recunoscând arhitectura din spatele formării noului guvern, dar și dorința sa de a readuce românii plecați înapoi în țară.
Despre arhitectura politică: „Știu că acest guvern e şi rezultatul unui compromis politic. Într-o democraţie matură, compromisul nu este un semn de slăbiciune, este o dovadă a responsabilităţii. N-am căutat răspunsuri de partid, n-am căutat răspunsuri ideologice, am căutat răspunsuri bune pentru această ţară. Nu diferenţele dintre noi ne-au adus împreună, ne-a adus obligaţia de a construi. Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care îşi respectă cuvântul.”
Despre reforme: „Nu toate deciziile vor fi uşoare, nu toate reformele vor fi populare, dar sunt convins că avem resurse, energia şi oamenii necesari pentru a reuşi. Cred într-o ţară puternică, respectată, care îşi valorifică în sfârşit potenţialul. Cred că generaţia noastră are obligaţia morală de a lăsa în urmă mai mult decât a primit. În fiecare primărie unde am bătut la uşă, oamenii nu cer perfecţiune, cer seriozitate, cer respect, cer ca atunci când promiţi ceva, să te ţii de cuvânt.”
„Nu există ţară puternică fără cetățeni respectați. Nu există economie puternică fără muncă respectată. Nu există stat puternic fără oameni care au din nou încredere în el. De aceea, gândul meu se îndreaptă astăzi către milioanele de români care locuiesc în afara țării. Voi munci în fiecare zi cu speranța că România va redeveni locul unde fiecare român își poate construi un viitor demn, sigur și prosper alături de cei dragi. Locul în care cei plecați să simtă că merită să se întoarcă, iar cei care au rămas să privească spre ziua de mâine cu încredere și speranță. România trebuie să fie acasă nu doar prin amintiri, ci și prin oportunitățile pe care le oferă fiecărui cetățean.”
„Nu vreau să fiu prim-ministrul care promite cel mai mult, vreau să fiu cel care lasă în urma mea cele mai multe lucruri făcute. Acesta este angajamentul pe care îl fac. Pentru aceasta, vă solicit votul de încredere pentru această ţară, pentru unitate, pentru viitor. Doamne ajută!”, a conchis Adrian Veștea în aplauzele susținătorilor săi politici, votul parlamentarilor urmând să fie dat în scurt timp.
„Trebuie să operaționalizăm programul e-SIGUR, în timp ce monitorizăm încă evoluțiile de la nivel federal privind securitatea națională, având în vedere că avem de făcut foarte multe lucruri. Provenind din administrația publică, deși am fost președinte de organizație, am avut doar șansa de a candida uninominal și de a obține voturile direct de la firul ierbii. Observ că există persoane care au diverse frustrări, inclusiv dintre cele care au fost învinse la Brașov, însă noi mergem mai departe. Important este să ne raportăm întotdeauna la România și la momentele dificile prin care trece țara. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez ca Dumnezeu să vă dea gândul cel bun!”
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