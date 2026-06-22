IQOS lansează „Studioul Curiozității” la Bucharest Design Festival

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 21:33

La Bucharest Design Festival (BDF), IQOS aduce această perspectivă prin „Studioul Curiozității”, un concept care depășește granițele boutique-urilor și se transformă într-o expoziție despre felul în care locurile, oamenii și creativitatea se influențează reciproc.

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