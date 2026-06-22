Moarte suspectă după o petrecere din București. DIICOT a descins la 15 adrese, iar 12 cetățeni srilankezi au fost duși la audieri

O amplă operațiune desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate a avut loc în București și în județele Ilfov și Dâmbovița, în cadrul unei anchete privind traficul de droguri și moartea unui tânăr care ar fi consumat substanțe interzise la o petrecere organizată în Capitală.
Autoritățile investighează activitatea unei presupuse grupări infracționale formată din cetățeni străini, suspectată că ar fi distribuit droguri de risc și de mare risc în România.
Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița
În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 15 percheziții domiciliare în mai multe locații din București și din județele limitrofe.
Totodată, 12 persoane de origine srilankeză au fost conduse la audieri pentru a fi investigate în legătură cu presupuse infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și complicitate la astfel de fapte.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi desfășurat activități ilegale pe teritoriul României pe o perioadă îndelungată, având ca scop obținerea de profit din comercializarea substanțelor interzise.
Un tânăr și-a pierdut viața după consumul unui amestec de droguri
Ancheta a fost declanșată după moartea unui tânăr care participase la un eveniment privat organizat într-un club din București.
Conform informațiilor aflate în dosar, victima ar fi consumat mai multe tipuri de droguri, iar la scurt timp după aceea starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.
În ciuda intervenției medicale, tânărul nu a mai putut fi salvat.
Investigațiile medico-legale indică faptul că decesul ar fi survenit în urma efectelor produse asupra organismului de un amestec de substanțe psihoactive cu risc ridicat.
Petrecere cu peste 200 de participanți
Evenimentul aflat în centrul anchetei ar fi avut loc în noaptea de 29 spre 30 iunie 2025 și ar fi reunit peste 200 de persoane.
Potrivit procurorilor, printre participanți s-ar fi aflat și membri ai grupării investigate, care ar fi distribuit droguri în cadrul petrecerii.
Anchetatorii susțin că substanțele comercializate la eveniment ar fi ajuns inclusiv la tânărul care și-a pierdut viața.
Suspecții, cercetați pentru trafic de droguri
Datele adunate până în prezent de anchetatori indică faptul că gruparea ar fi fost activă încă din anul 2025, iar membrii acesteia ar fi comercializat în mod repetat droguri de risc și de mare risc în București și în zona metropolitană.
Autoritățile verifică acum întregul circuit de distribuție al substanțelor interzise și încearcă să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate.
Procurorii și polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor care au condus la moartea tânărului.
Autoritățile urmează să decidă măsurile legale care vor fi luate împotriva persoanelor audiate în cadrul acestei operațiuni.