Moarte suspectă după o petrecere din București. DIICOT a descins la 15 adrese, iar 12 cetățeni srilankezi au fost duși la audieri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 22:13

O amplă operațiune desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate a avut loc în București și în județele Ilfov și Dâmbovița, în cadrul unei anchete privind traficul de droguri și moartea unui tânăr care ar fi consumat substanțe interzise la o petrecere organizată în Capitală.

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