SURSE. Cabinetul Bolojan se reunește de la ora 20:00 pentru un memorandum urgent privind PNRR

Publicat 22 iun. 2026, 16:54 Sursă Realitatea PLUS

Deși nu a fost emis încă un anunț oficial, Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan intenționează să se reunească astăzi, de la ora 20:00, într-o ședință de urgență. Surse politice au declarat, pentru Realitatea Plus, faptul că pe agenda miniștrilor se află un memorandum extrem de important legat de procedura de închidere a unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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