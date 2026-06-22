Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

SURSE. Cabinetul Bolojan se reunește de la ora 20:00 pentru un memorandum urgent privind PNRR

Bolojan, un ultim „tun” în PNRR? Foto/Guvern

Bolojan, un ultim „tun” în PNRR? Foto/Guvern

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 16:54
SursăRealitatea PLUS

Deși nu a fost emis încă un anunț oficial, Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan intenționează să se reunească astăzi, de la ora 20:00, într-o ședință de urgență. Surse politice au declarat, pentru Realitatea Plus, faptul că pe agenda miniștrilor se află un memorandum extrem de important legat de procedura de închidere a unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

O ședință de adio înainte de votul din Parlament

Din informațiile obținute pe surse, aceasta ar urma să fie ultima ședință de guvern desfășurată în actualul format. Reuniunea Executivului are loc într-un moment de maximă intensitate politică, chiar în timp ce în Parlament se fac ultimele pregătiri pentru tranziția de putere.

Cabinetul interimar își încheie activitatea în condițiile în care, în această seară, noul Guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea urmează să treacă prin votul decisiv de învestitură.

Calendarul serii: Schimbare de ștafetă la Palatul Victoria

Tensiunea atinge cote maxime la nivel legislativ. În timp ce echipa lui Ilie Bolojan rezolvă ultimele restanțe administrative legate de fondurile europene, miniștrii propuși de Adrian Veștea finalizează audierile maraton din comisiile de specialitate.

Votul final din plenul reunit al Parlamentului, care va decide instalarea oficială a noului Executiv sub formula propusă de Veștea, este programat să înceapă imediat după finalizarea ședinței interimarilor, respectiv la ora 21:30.

Evoluția negocierilor din culise și deciziile luate în această ultimă ședință de guvern vor fi monitorizate pe parcursul întregii seri, pe măsură ce apar noi date oficiale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

guvern bolojanbolojan pnrraprobare pnrr

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe