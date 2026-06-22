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SURSE. Cabinetul Bolojan se reunește de la ora 20:00 pentru un memorandum urgent privind PNRR
Bolojan, un ultim „tun” în PNRR? Foto/Guvern
Publicat22 iun. 2026, 16:54
SursăRealitatea PLUS
Deși nu a fost emis încă un anunț oficial, Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan intenționează să se reunească astăzi, de la ora 20:00, într-o ședință de urgență. Surse politice au declarat, pentru Realitatea Plus, faptul că pe agenda miniștrilor se află un memorandum extrem de important legat de procedura de închidere a unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
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