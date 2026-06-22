Doliu în economia mondială: Alan Greenspan, legendarul președinte al Federal Reserve, a murit la vârsta de 100 de ani

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 20:41

Alan Greenspan, unul dintre cei mai influenți economiști din istoria modernă și omul care a ghidat politica monetară a Statelor Unite timp de aproape două decenii, a încetat din viață luni dimineață, la vârsta de 100 de ani. Anunțul a fost făcut de soția sa, cunoscuta jurnalistă NBC News Andrea Mitchell, care a precizat că fostul președinte al băncii centrale americane a murit în locuința lor, din cauza unor complicații provocate de boala Parkinson.

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