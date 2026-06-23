Victor Ponta, propus din nou pentru funcția de premier de către alianța „Uniți pentru România”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 16:18

Fostul premier și lider al PSD, Victor Ponta, reprezintă propunerea de premier cu care reprezentanții formațiunii politice „Uniți pentur România” se duc la negocierile de la Cotroceni pentru formarea noului guvern.

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