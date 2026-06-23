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Actual· 1 min citire
Victor Ponta, propus din nou pentru funcția de premier de către alianța „Uniți pentru România”
Foto/Arhivă
Fostul premier și lider al PSD, Victor Ponta, reprezintă propunerea de premier cu care reprezentanții formațiunii politice „Uniți pentur România” se duc la negocierile de la Cotroceni pentru formarea noului guvern.
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