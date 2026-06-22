Adrian Veștea, primele declarații după „vizita” din Parlament: „Am conștiința curată, mi-am făcut datoria!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 23:36

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a oferit o primă reacție oficială în fața jurnaliștilor, la finalul unei zile extrem de tensionate în legislativ, marcată de boicotul opoziției și negocieri intense în culise. Vizibil calm, dar ferm, Veștea a subliniat că a acționat cu maximă responsabilitate din momentul nominalizării sale, punând pe primul loc urgențele economice ale țării și marile proiecte care riscă să fie blocate din cauza jocurilor politice.

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