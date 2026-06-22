Adrian Veștea, primele declarații după „vizita” din Parlament: „Am conștiința curată, mi-am făcut datoria!

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a oferit o primă reacție oficială în fața jurnaliștilor, la finalul unei zile extrem de tensionate în legislativ, marcată de boicotul opoziției și negocieri intense în culise. Vizibil calm, dar ferm, Veștea a subliniat că a acționat cu maximă responsabilitate din momentul nominalizării sale, punând pe primul loc urgențele economice ale țării și marile proiecte care riscă să fie blocate din cauza jocurilor politice.
„Sunt proiecte importante care nu așteaptă întârzieri”
Adrian Veștea a ținut să le reamintească tuturor liderilor politici că România se află contracronometru în raport cu partenerii europeni și internaționali, iar criza guvernamentală prelungită poate avea efecte catastrofale.
„După cum am spus la fiecare început, încă din prima zi când am fost nominalizat pentru a forma guvernul, am tratat acest aspect cu responsabilitate. Știu că sunt 47 de zile din momentul în care a picat guvernul. Sunt proiecte importante care nu așteaptă întârzieri, fie că vorbim de Planul Național de Redresare și Reziliență, care mai are doar 70 de zile pentru a fi negociat și închis cu foarte multe jaloane. De asemenea, accederea în OCDE este o prioritate pentru România. De asemenea, operaționalizarea proiectului e-SIGUR reprezintă unul dintre lucrurile importante care trebuie să contribuie la securitatea României, iar ceea ce cred că este foarte important este stabilitatea și încrederea românilor.”
„Am venit cu bune intenții dintr-o funcție câștigată prin vot uninominal”
Fostul ministru a subliniat că legitimitatea sa provine direct de la cetățeni și că deschiderea sa spre dialog cu toate forțele politice a fost un gest de normalitate democratică, axat pe rezolvarea crizelor economice reclamate de societate.
Despre mandatul său: „Am venit în acest proiect cu bune intenții, dintr-o funcție aleasă, pe care mi-am câștigat-o în urma unui vot unic nominal. Am considerat că este necesar... Principala problemă pe care au ridicat-o erau teme economice. Consider că este normal și necesar. Nu am avut niciun fel de problemă.”
Despre poziția partidelor: „Este decizia lor, fiecare partid politic a avut dreptul să se manifeste într-un fel. Eu știu că mi-am făcut datoria, am avut o săptămână în care am încercat să creionez un program de guvernare, să am alături de mine un guvern responsabil care să poată să răspundă necesităților cetățenilor.”
Culisele negocierilor: „La AUR am mers la invitația lor, de la USR nu am primit nimic”
Întrebat insistent de reporteri despre vizita controversată în tabăra naționaliștilor și despre reproșurile aduse de celelalte partide privind lipsa de consultări, Veștea a demontat speculațiile și a explicat exact cum s-au desfășurat discuțiile din ultima săptămână.
„La AUR am venit, am fost datorită unei invitații în care mi s-a spus că au să prezinte o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație și nu am avut de ce să răspund. Am avut discuții cu PSD și le-am prezentat proiectele. Nu a fost o decizie fermă, este decizia fiecărui partid politic.”
„Eu mă consider cu conștiința curată”
În finalul declarației sale, în ciuda incertitudinii legate de strângerea voturilor necesare învestiturii din cauza boicotului anunțat de anumite grupuri parlamentare, Adrian Veștea s-a declarat împăcat cu modul în care a gestionat acest mandat primit de la șeful statului.
„Ceea ce vă pot spune este că eu mă consider că am conștiința curată, mi-am făcut datoria. Este decizia lor, eu am vorbit cu partidele parlamentare care mi-au solicitat acest lucru.”