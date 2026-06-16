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Politica· 1 min citire

Greii din PNL, în spatele lui Veștea. STENOGRAME BOMBĂ din ședința liberalilor

Bolojan și Vestea/ Inquam Photos / George Călin

Bolojan și Vestea/ Inquam Photos / George Călin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 07:25
SursăRealitatea PLUS

Liderii cheie din PNL îl susțin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier în ciuda presiunilor făcute de Ilie Bolojan. Cătălin Predoiu, Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc și Rareș Bogdan au declarat că singura soluție ca România să iasă din criză este să avem un guvern condus de Adrian Veștea în următoarele zile.

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