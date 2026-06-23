Premieră medicală: gemene siameze unite la nivelul craniului, separate cu ajutorul inteligenței artificiale. Povestea impresionantă a surorilor

Două gemene siameze din Nigeria, născute cu craniile unite și conectate prin țesut cerebral și vase de sânge, au fost separate cu succes în urma uneia dintre cele mai complexe intervenții chirurgicale realizate vreodată. Operația, desfășurată cu sprijinul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială și modelare 3D avansată, reprezintă un moment de referință pentru medicina modernă.
Caz medical rar: gemene unite la nivelul capului
Mercy și Goodness s-au născut în iunie 2023, în statul Ekiti din Nigeria, având o malformație extrem de rară care le-a unit la nivelul craniului. Cele două fetițe împărțeau structuri cerebrale și vase de sânge importante, ceea ce transforma orice tentativă de separare într-o provocare medicală uriașă.
La vârsta de doar șase luni, cazul lor a ajuns în atenția profesorului Noor ul Owase Jeelani, specialist în neurochirurgie pediatrică la Great Ormond Street Hospital din Marea Britanie, care a coordonat transferul întregii familii pentru tratament.
Inteligența artificială, esențială în planificarea intervenției
Pregătirea operației a implicat colaborarea a peste 60 de experți din 20 de țări, care au analizat în detaliu structura anatomică a gemenelor folosind tehnologii de ultimă generație.
Inteligența artificială și modelarea tridimensională au permis medicilor să reconstruiască digital conexiunile dintre creierele și sistemele vasculare ale fetelor, oferind o imagine precisă a fiecărui pas care urma să fie efectuat în sala de operație.
Această abordare inovatoare a contribuit la reducerea riscurilor și la creșterea șanselor de succes ale intervenției.
Patru operații și 40 de ore în sala de chirurgie
Procesul de separare a fost realizat în anul 2025 și a presupus patru intervenții chirurgicale majore desfășurate pe parcursul a patru luni.
În total, echipele medicale au petrecut aproximativ 40 de ore în sala de operație, efectuând proceduri extrem de delicate pentru separarea structurilor cerebrale și reconstruirea craniilor celor două fetițe.
Medicii au considerat cazul unul dintre cele mai dificile întâlnite în chirurgia pediatrică modernă.
Recuperare completă și întoarcerea acasă
Rezultatele au depășit așteptările specialiștilor. Atât Mercy, cât și Goodness au supraviețuit intervențiilor și au avut o recuperare remarcabilă.
După luni de tratament și monitorizare, cele două surori s-au întors în Nigeria, unde și-au sărbătorit recent aniversarea alături de familie.
Imaginile publicate după recuperare arată două fetițe active și zâmbitoare, care acum pot duce vieți independente, un lucru considerat aproape imposibil la momentul nașterii.
Profesorul Noor ul Owase Jeelani a descris cazul drept unul de referință pentru chirurgia modernă, subliniind nivelul fără precedent de precizie și planificare care a făcut posibil succesul intervenției.