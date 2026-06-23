Premieră medicală: gemene siameze unite la nivelul craniului, separate cu ajutorul inteligenței artificiale. Povestea impresionantă a surorilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 16:23

Două gemene siameze din Nigeria, născute cu craniile unite și conectate prin țesut cerebral și vase de sânge, au fost separate cu succes în urma uneia dintre cele mai complexe intervenții chirurgicale realizate vreodată. Operația, desfășurată cu sprijinul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială și modelare 3D avansată, reprezintă un moment de referință pentru medicina modernă.

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