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Justitie· 2 min citire
Noi întârzieri în dosarul retrocedărilor din Parcul IOR: instanța a schimbat completul de judecată
Retrocedări din Parcul IOR
Procesul prin care Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan contestă legalitatea retrocedarilor din Parcul Alexandru Ioan Cuza va fi judecat de către un alt complet.
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