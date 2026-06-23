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Justitie· 2 min citire

Noi întârzieri în dosarul retrocedărilor din Parcul IOR: instanța a schimbat completul de judecată

Retrocedări din Parcul IOR

Retrocedări din Parcul IOR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:32

Procesul prin care Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan contestă legalitatea retrocedarilor din Parcul Alexandru Ioan Cuza va fi judecat de către un alt complet.

La cel mai recent termen de judecată de la Tribunalul București, magistrații au decis trimiterea dosarului către un alt complet, după ce au constatat o problemă legată de modul în care cauza a fost repartizată în 2024. Potrivit instanței, dosarul ar fi trebuit să ajungă la completul care analizase anterior o cerere similară formulată de aceeași asociație.

Decizia înseamnă, în practică, o nouă întârziere. Judecata va fi reluată de la completul indicat, iar reprezentanții grupului civic avertizează că unele chestiuni procedurale discutate în ultimele luni ar putea fi repuse în discuție.

Miza: 12 hectare de parc și un teren retrocedat din 2005

Tribunalul nu s-a pronunțat dacă actele de retrocedare contestate sunt sau nu legale, aceasta rămâne problema centrală care urmează să fie analizată. Zona vizată are aproximativ 12 hectare și a fost retrocedată în 2005, devenind de atunci subiectul unor dispute publice, juridice și administrative.

În ultimii ani, terenul a fost asociat cu tăieri de arbori, incendii repetate și intervenții care au redus suprafața verde a parcului. Locuitorii din cartierul Titan au organizat proteste și au cerut autorităților să protejeze și să reîntregească parcul.

Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan solicită în instanță constatarea nulității actelor de retrocedare, cu scopul ca terenul să revină comunității și să fie protejat ca spațiu verde.

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