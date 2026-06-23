Noi întârzieri în dosarul retrocedărilor din Parcul IOR: instanța a schimbat completul de judecată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:32

Procesul prin care Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan contestă legalitatea retrocedarilor din Parcul Alexandru Ioan Cuza va fi judecat de către un alt complet.

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