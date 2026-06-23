Intervenția care corectează excesul de calciu

Uneori, o valoare crescută a calciului în sânge nu vine din alimentație, ci din cauza unei glande care produce prea mult hormon. În astfel de cazuri, tratamentul poate fi chirurgical.
Paratiroidectomia este intervenția prin care se îndepărtează una sau mai multe glande paratiroide care produc exces de hormon paratiroidian. Acest hormon controlează echilibrul calciului, iar atunci când este produs în exces poate duce la hipercalcemie, pietre la rinichi, scăderea densității osoase, oboseală, dureri osoase sau alte simptome nespecifice.
Operația este indicată mai ales în hiperparatiroidismul primar atunci când există criterii clare sau complicații. Înainte de intervenție, medicii localizează glanda afectată prin analize și investigații imagistice, iar după operație este urmărit nivelul calciului. Pentru pacient, mesajul important este că problema nu se tratează prin reducerea simplă a calciului din alimentație, ci prin corectarea cauzei hormonale.