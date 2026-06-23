Intervenție de mare risc în București. Tânăr înarmat cu două cuțite, imobilizat de polițiști după ce a ignorat somațiile

Polițiștii Capitalei au intervenit într-o situație extrem de periculoasă petrecută în Sectorul 2 al Bucureștiului, unde un tânăr de 22 de ani, înarmat cu două cuțite, a refuzat să se conformeze somațiilor și a manifestat un comportament agresiv. Incidentul, surprins în imagini devenite virale pe internet, a generat numeroase reacții.
Incidentul a avut loc lângă o școală din Sectorul 2
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, intervenția s-a desfășurat în jurul orei 07:00, într-un parc situat în apropierea unei unități de învățământ din Sectorul 2.
La fața locului, oamenii legii au identificat un bărbat în vârstă de 22 de ani care avea asupra sa două obiecte tăietoare-înțepătoare și care adopta o atitudine amenințătoare.
Polițiștii i-au solicitat în repetate rânduri să lase armele și să coopereze, însă acesta a refuzat să se supună indicațiilor și a continuat să reprezinte un pericol pentru cei din jur.
Imaginile apărute online au stârnit controverse
După intervenție, în spațiul public au circulat mai multe înregistrări video care au alimentat speculații privind presupusa pierdere a armelor de serviciu de către polițiști în timpul acțiunii.
Reprezentanții Poliției Capitalei au respins categoric aceste informații, explicând că imaginile au fost interpretate eronat și că armele din dotare au rămas permanent sub controlul agenților implicați în misiune.
Ce arată, de fapt, imaginile surprinse în timpul intervenției
Potrivit explicațiilor oferite de autorități, într-una dintre secvențele video se observă cum unul dintre cuțitele deținute de agresor cade pe asfalt.
Pentru a preveni recuperarea acestuia și pentru eliminarea pericolului, un polițist împinge obiectul cu piciorul la distanță. Ulterior, agentul își reintroduce arma de serviciu în toc.
Astfel, obiectul observat pe carosabil nu era pistolul polițistului, ci unul dintre cuțitele folosite de agresor.
Într-o altă secvență apare momentul în care unui polițist îi cade sprayul iritant-lacrimogen în timpul intervenției. Dispozitivul este recuperat imediat, în doar câteva secunde, fără ca arma de serviciu să părăsească vreun moment port-armă.
Bărbatul reprezenta un pericol real pentru cei din jur
Autoritățile subliniază că intervenția s-a desfășurat într-un context operativ complex și cu grad ridicat de risc.
Tânărul înarmat manifesta un comportament violent și se deplasa amenințător către echipajele de poliție, ignorând în mod repetat solicitările de a renunța la armele albe.
Prin atitudinea sa, acesta reprezenta o amenințare directă atât pentru cetățenii aflați în apropiere, cât și pentru polițiștii implicați în misiune.
Trei obiective atinse prin intervenția forțelor de ordine
Poliția Capitalei precizează că intervenția a avut ca scop principal protejarea vieții și integrității persoanelor aflate în pericol.
În urma acțiunii, polițiștii au reușit să îndeplinească simultan trei obiective importante:
salvarea persoanei aflate în pericol;
neutralizarea și imobilizarea agresorului;
eliminarea riscului producerii unor consecințe grave pentru cetățeni.
Toate măsurile au fost aplicate în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile specifice intervențiilor în cazul persoanelor înarmate.
Precizările Poliției Capitalei după apariția imaginilor
Reprezentanții instituției atrag atenția că imaginile distribuite în mediul online trebuie analizate în contextul complet al evenimentelor și al dinamicii intervenției.
Potrivit acestora, prezentarea unor secvențe izolate poate genera concluzii greșite și poate crea o percepție eronată asupra activității operative desfășurate de polițiști.
Autoritățile au transmis că intervenția s-a desfășurat profesionist și că toate acțiunile echipajelor au avut ca prioritate protejarea cetățenilor și înlăturarea stării de pericol create de agresorul înarmat.