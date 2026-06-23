Intervenție de mare risc în București. Tânăr înarmat cu două cuțite, imobilizat de polițiști după ce a ignorat somațiile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 19:26

Polițiștii Capitalei au intervenit într-o situație extrem de periculoasă petrecută în Sectorul 2 al Bucureștiului, unde un tânăr de 22 de ani, înarmat cu două cuțite, a refuzat să se conformeze somațiilor și a manifestat un comportament agresiv. Incidentul, surprins în imagini devenite virale pe internet, a generat numeroase reacții.

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