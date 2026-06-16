Anca Alexandrescu: „Așa se întâmplă. Că uneori trebuie să alegem răul cel mai mic”

Publicat 16 iun. 2026, 21:41 Sursă Realitatea PLUS

Cum mă așteptam, astăzi ce a fost pe mine, ce hate mi-am luat. Dar mi-am asumat. Îi deranjează că eu spun adevărul. Și când vă place, și când nu vă place, asta este. Și voi continua să fac lucrul acesta.

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