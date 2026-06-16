Anca Alexandrescu: „Așa se întâmplă. Că uneori trebuie să alegem răul cel mai mic”
Anca Alexandrescu
Cum mă așteptam, astăzi ce a fost pe mine, ce hate mi-am luat. Dar mi-am asumat. Îi deranjează că eu spun adevărul. Și când vă place, și când nu vă place, asta este. Și voi continua să fac lucrul acesta.
Mă bucur enorm că astăzi domnul Georgescu a ieșit. Mi-au scris unii astăzi și m-am simțit onorată, sincer, să mi-acordați atât de multă importanță, că ar fi ieșit domnul Georgescu să mi-e spună mie, să mă pună la punct, că am zis că nu se poate turul 2 în formula actuală.
Dar eu m-am uitat cu atenție. Eu nu sunt purtătoarea de cuvânt a domnului Georgescu, nici nu mi-aș permite vreodată dânsul, n-are nevoie de purtător de cuvânt. Fiecare înțelege ce vrea, dar eu pot să vă spun ce am înțeles eu din ce a spus domnul Georgescu.
Domnul Georgescu a spus foarte clar că trebuie suspendat Nicușor Dan, adică turul 2. Nu se poate cu această conducere. A spus, clar, nu e niciun dubiu. V-am mai spus încă ceva. Ceea ce spun aici de luni de zile și anume faptul că poporul doarme și că forța este la voi și că nu iese nimeni în stradă și că v-ați obișnuit cu relele. V-a spus-o domnul Georgescu în această seară direct.
Văd că unii n-au înțeles nici acum și nici nu o să înțeleagă. Da, vă cert. Vă cert așa cum vă cert așa și voi pe mine. Asta este opinia mea așa cum și voi aveți opinia voastră. Aveți dreptul la opinie. Nu e nicio problemă. Dar eu sunt aici să vă spun adevărul. L-ați lăsat singur pe domnul Georgescu. A făcut apel de nenumărate ori la voi să ieșiți.
Au convocat cei din diaspora un protest între 8 și 12 iunie. Au fost maxim 70 de oameni acolo. Mi-au scris astăzi oameni din diaspora că sunt la muncă și că nu pot să vină. Au dreptate oamenii. Dar restul, unde sunteți? V-ați obișnuit, cu relele? V-ați obișnuit să spuneți, știe domnul Georgescu să facă? Păi domnul Georgescu ce să facă singur? Sau să facă AUR-ul. Ce să facă AUR-ul? Că au 20%. Fac foarte mult.
Văd că au început iarăși dezbinările. Da, mi-a plăcut foarte tare discursul de astăzi al domnului Georgescu. Din nou, aceleași cuvinte apăsate. Voi însă, unii dintre voi, înțelegeți doar ce vreți. Domnul Georgescu a spus foarte clar astăzi. Fără poporul care să se trezească și să vină și să ajute și să pună umărul, nu se pot schimba lucrurile.
Da, Nicușor Dan trebuie suspendat. Așa este. A spus-o și domnul Georgescu, a spus-o și AUR, și George Simion, că iarăși au început unii să spună „nu se poate fără domnul Georgescu”, alții că „nu se poate fără AUR”. Trebuie să fie împreună. Cei care gândesc altfel nu fac altceva să dea apă la moară dezbinatorilor.
Astăzi am avut o discuție mai lungă cu Mihaela Antisistem pe TikTok pentru că am văzut că sunt foarte mulți care au preluat ceea ce am spus aseară. Da, îmi mențin tot ceea ce am spus aseară pentru că uneori în viață suntem în situația de a alege răul cel mai mic și acum suntem într-o astfel de situație. Nu-mi place nici de domnul Veștea, mi s-au urcat sângele în cap când am văzut ce nume de miniștri sunt propuse, dar nu mai vreau să avem de-a face cu Bolojan și cu USR-iștii care fac parte din gașca neomarxiștilor globaliști.
Da, sunt dispusă să înghit aceste broaște, asta nu înseamnă trădare. Când domnul Georgescu a venit aici la Ion Cristoiu și a vorbit despre un posibil guvern de Uniune Națională, PSD, PNL și AUR, v-a trădat? A fost rațional. A vorbit foarte clar. Sunt momente în viață când trebuie să faci astfel de alegeri. Ca să ieși dintr-o fundătură, am explicat foarte clar aseară.
Știți care este procedura de suspendare a unui președinte? Știți ce trebuie făcut? Vă spun eu. O treime din parlamentari trebuie să semneze. Apoi să existe un aviz consultativ de la Curtea Constituțională. Apoi este înștiințat președintele. Apoi se votează. Cu majoritatea de voturi din Parlament. Să zicem că s-ar aduna o majoritate de conjunctură, poate cu PNL-ul lui Bolojan, poate cu USR-ul, deși mă îndoiesc că vor face așa ceva.
Va urma pasul al doilea. Și anume, președintele Senatului, domnul Mircea Abrudean, care este omului Bolojan, sluga lui, va ajunge președinte interimar. Și trebuie organizat referendum pentru demiterea președintelui. Realizați tot ce înseamnă această procedură și cât durează, ce se întâmplă în acest timp? Ați văzut ce s-a întâmplat în această dimineață întâlnirea dintre Bolojan, Fritz și Kelemen Hunor? Vă gândiți oare ce se află în spatele acestui blocaj pus la cale de trei personaje care au legătură cu externul? Kelemen Hunor, cetățean maghiar. Dominic Fritz, cetățean german. Domnul Bolojan, sluga Berlinului. Un personaj care iubește puterea și iubește pe cei din afara țării, mai ales pe nemții.
Aveți curaj, domnule Nicușor Dan să lămuriți public oamenii dacă sunt adevărate zvonurile care circulă, că au ajuns la dumneavoastră suficiente indicii, că domnul Ilie Bolojan a fost penetrat de oameni din serviciile secrete germane și pentru asta trebuie înlăturat de urgență? Vreau să știu dacă e adevărat. Vreau să știu dacă aveți curaj să spuneți aceste lucruri public. Să spuneți, „domnule, nu e adevărat”.
Eu am curaj să pun toate aceste întrebări și să vorbesc despre lucrurile acestea deschis și am curaj să vă mai spun un lucru. Nu cred că e bine ca AUR să intre la guvernare. Am spus lucrul acesta și mențin acest punct de vedere. Știu că cei care își doresc investirea guvernului Veștea ar vrea voturile AUR. Și am spus ok, sigur. AUR ar putea să se așeze la masa discuțiilor cu niște condiții foarte clare. În momentul acela, Nicușor Dan și Veștea să recunoască că AUR nu este un partid de extremiști, nu este un partid putinist, este un partid ca toate celelalte și reprezintă milioane de români care au dreptul să fie reprezentați în Parlament și în Guvern.
Nu! Aurul să nu intre în Guvern. Dar poate să primească președinția Senatului, în cazul în care ar fi suspendat președintele să fie un președinte interimar de la AUR. AUR poate să ceară la o eventuală discuție cu cei care vor investirea guvernului, poate un guvern minoritar, habar n-am, nu știu care va fi formula, să ceară desecretizarea ședinței CSAT, să ceară îndreptarea tuturor mizeriilor pe care Bolojan le-a făcut împotriva românilor.
Și da! Spun în continuare același lucru. Puneți mâna și documentați-vă. Măsurile economice pe care le-a luat Ilie Bolojan nu erau cele din programul de guvernare asumat. Din acest motiv și-a și asumat răspunderea și a fost într-o ceartă permanentă cu cei de la PSD pentru ca a spus „Nu mă interesează, mi-asum. Eu vreau, eu vreau, eu fac”. Probabil că un guvern Veștea nu va dura foarte mult, pentru că va fi o majoritate foarte fragilă. Dar cum altfel să ieșim din această fundătură. Voi vă dați seama? Cum puteți să spuneți unii dintre voi „Dom'le, lasă-i să-și pargă capetele între ei”. Ați înnebunit? România are nevoie de un guvern să fie guvernată. Este haos. Este neguvernabilă și neguvernată țara în momentul ăsta. Nu ajunge ce-a făcut Bolojan? Ce vreți să se întâmple mai departe?
Chiar, realizați în ce situație ne aflăm? Este opțiunea dumneavoastră să credeți ce doriți. Dar uneori trebuie să gândim în acest fel, să alegem răul cel mai mic. Credeți că dacă veți avea dumneavoastră satisfacție, că dacă își scot ochii PNL cu PSD și cu USR, o să vă fie mai bine? Nu.
Ilie Bolojan este cel care a vrut să vândă acțiuni de la cele mai importante companii ale României. Este cel care a dat fără licitație 7 miliarde de euro celor de la Rheinmetall care erau în faliment aproape, arată cifrele economice ale companiei, în dauna industriei de apărare românești. Nu este vorba despre domnul Veștea. Nu îl susțin pe domnul Veștea, ci susțin o idee. Așa sunt situațiile în anumite momente. Așa se întâmplă. Că uneori trebuie să alegem răul cel mai mic. Și sunt absolut convinsă că George, Simion, împreună cu domnul Georgescu, vor lua decizia cea mai bună. Așa cum au făcut de fiecare dată. Indiferent de ce spun unii și alții care stau pe TikTok sau pe rețelele sociale și dau lecții.
Citește și
- 22:36Anca Alexandrescu: Trebuie să ieșim din această fundătură. Nu există altă variantă
- 15:38Ana Maria Păcuraru: „La mulți ani, domnule președinte! Donald Trump la 80 de ani – omul care a schimbat regulile jocului!”
- 21:47Anca Alexandrescu: „Și-a adus aminte și domnul Nicușor Dan despre cetățenii români. A ieșit și el două minute la declarații...”
- 22:12Anca Alexandrescu: ”Tomac nu are nicio șansă să ajungă cu guvernul în Parlament”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News