Avertisment pentru părinți: jucăriile „squishy” contrafăcute pot ascunde riscuri serioase pentru sănătatea copiilor

Autoritățile trag un semnal de alarmă după ce mii de jucării „squishy” suspecte au fost retrase de pe piață, în urma unor controale care au scos la iveală posibile pericole pentru copii. Produsele, extrem de populare în mediul online, sunt acum analizate atent din cauza riscurilor chimice și de siguranță pe care le pot implica.
Aproape 6.000 de jucării false, descoperite într-un depozit din Glasgow
Inspectorii pentru protecția consumatorilor au confiscat aproximativ 5.900 de jucării contrafăcute dintr-un depozit situat în Glasgow, într-o acțiune care a vizat produse suspecte de neconformitate cu standardele de siguranță.
Potrivit informațiilor citate de BBC, jucăriile erau ambalate în cutii de tip „blind pack”, ceea ce înseamnă că modelul nu poate fi identificat înainte de deschiderea produsului.
Popularitate explozivă pe rețelele sociale, urmată de valul de falsuri
Jucăriile „squishy”, inspirate din forme de găluște asiatice, au devenit virale datorită videoclipurilor de tip „unboxing” de pe TikTok. În 2026, acestea au ajuns să fie comparate cu alte colecții populare din zona jucăriilor de tip „trend”.
Creșterea rapidă a cererii a dus însă și la apariția unui număr mare de produse contrafăcute, fabricate fără respectarea normelor de siguranță.
Substanțe periculoase și riscuri pentru sănătate
Analizele preliminare ale autorităților au indicat că unele dintre aceste jucării pot conține substanțe chimice precum ftalați, solvenți sau formaldehidă. Expunerea la acestea poate provoca:
iritații ale pielii
dureri de cap și greață
reacții alergice
probleme respiratorii în cazuri mai grave
În plus, multe produse au miros chimic puternic, un indiciu frecvent al materialelor de calitate îndoielnică.
Risc de sufocare și lipsa avertismentelor de siguranță
Autoritățile din Glasgow avertizează că unele jucării pot reprezenta și un pericol mecanic, în special pentru copiii mici. Printre riscurile identificate se numără:
ruperea ușoară a materialului
eliberarea unui conținut necunoscut
lipsa etichetării privind vârsta recomandată
absența avertismentelor obligatorii
De asemenea, unele produse nu respectă standardele de inflamabilitate, ceea ce crește nivelul de risc în utilizare.
Cum pot părinții recunoaște o jucărie sigură
Specialiștii recomandă verificarea atentă a ambalajului înainte de cumpărare. O jucărie originală ar trebui să includă:
marcaj UKCA sau CE
indicații privind vârsta recomandată
avertismente și instrucțiuni de utilizare
datele producătorului
Lipsa acestor informații poate indica o jucărie contrafăcută și nesigură.
Semne de alarmă la care părinții trebuie să fie atenți
Autoritățile mai atrag atenția asupra unor indicii clare care pot semnala un produs periculos:
preț neobișnuit de mic
ambalaj lipsă sau necorespunzător
miros puternic, chimic
lipsa avertismentului „nu consumați” la jucăriile care imită alimente
Deși jucăriile „squishy” rămân extrem de populare în rândul copiilor, experții subliniază importanța achiziționării lor doar din surse sigure. Creșterea numărului de falsuri face ca verificarea atentă a etichetelor și a calității produsului să fie esențială pentru evitarea riscurilor pentru sănătate.