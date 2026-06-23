Avertisment pentru părinți: jucăriile „squishy” contrafăcute pot ascunde riscuri serioase pentru sănătatea copiilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 20:38

Autoritățile trag un semnal de alarmă după ce mii de jucării „squishy” suspecte au fost retrase de pe piață, în urma unor controale care au scos la iveală posibile pericole pentru copii. Produsele, extrem de populare în mediul online, sunt acum analizate atent din cauza riscurilor chimice și de siguranță pe care le pot implica.

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