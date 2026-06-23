Rabla 2026: Schimbări majore și reguli noi pentru persoanele fizice

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 18:48

Ministerul Mediului a organizat marți o dezbatere publică privind lansarea rapidă a programului Rabla destinat persoanelor fizice. Autoritățile anunță reguli noi privind eligibilitatea vehiculelor, simplificarea documentației necesare și o mai mare predictibilitate a calendarului de înscrieri, măsuri menite să deblocheze piața auto din România.

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