Război total în PNL. Hubert Thuma:„Bolojan, omul care a trăit din sinecuri, îmi cere să plec din PNL!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 19:42

Ilie Bolojan a trecut la epuratea PNL. După ce s-a „asigurat” că Veștea nu pune mâna pe partid, premierul suspendat îi dă afară pe toți dușmanii, Printre ei și Hubert Thuma, liderul în Ilfov al liberalilor și președinte al Consiliului Județean.

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