Război total în PNL. Hubert Thuma:„Bolojan, omul care a trăit din sinecuri, îmi cere să plec din PNL!”

Ilie Bolojan a trecut la epuratea PNL. După ce s-a „asigurat” că Veștea nu pune mâna pe partid, premierul suspendat îi dă afară pe toți dușmanii, Printre ei și Hubert Thuma, liderul în Ilfov al liberalilor și președinte al Consiliului Județean.
Tensiunile interne din Partidul Național Liberal au explodat după ce președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a fost exclus din formațiunea politică. Imediat după decizie, liderul din Ilfov a declanșat un atac extrem de dur la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, pe care îl acuză de abuz de putere, epurări politice în stil comunist și dublu standard în negocierile pentru formarea noului guvern. Thuma a avertizat că acțiunile actualei conduceri centralizează puterea într-un mod periculos și împing partidul spre irelevanță pe scena politică.
Acuzații de totalitarism la vârful partidului: „Seamănă surprinzător de mult cu frica”
Hubert Thuma a comparat deciziile luate de Ilie Bolojan cu metodele de represiune din perioada dictaturii, amintind de principiile democratice fundamentale care au stat la baza reconstrucției României după anul 1989. Liderul de la Ilfov consideră că diferențele de opinie au ajuns să fie pedepsite drastic sub noua conducere liberală.
„Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin fraza: «Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine». Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ceea ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica”, a transmis Hubert Thuma într-un mesaj public.
Legitimitatea votului versus funcțiile numite: „Am câștigat fiecare mandat prin vot”
În replică la măsura radicală adoptată împotriva sa, Thuma a ținut să sublinieze diferența majoră dintre parcursul său politic și cel al actualului președinte al partidului. Acesta a evidențiat faptul că toate pozițiile publice pe care le-a ocupat de-a lungul a 25 de ani au avut la bază opțiunea directă a cetățenilor, spre deosebire de funcțiile administrative deținute în trecut de Bolojan.
„Astăzi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin”, a subliniat fostul lider PNL Ilfov.
Thuma refuză să cedeze: „Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell”
În ciuda excluderii din partid, Hubert Thuma a anunțat ferm că nu are de gând să renunțe la mandatul său administrativ obținut în alegeri. El l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru ipocrizie, acuzându-l că profită de o poziție de forță pentru a elimina opoziția internă și vocile care critică strategia actuală a PNL în raport cu celelalte partide.
„Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care astăzi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește. Se înșală. Și o să afle”, a conchis Hubert Thuma, semnalând că războiul din interiorul PNL este departe de a se fi încheiat.