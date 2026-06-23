Ungaria se opune integrării europene: Cum afectează decizia Budapestei parcursul UE al Republicii Moldova și Ucrainei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 21:58

Ungaria frânează din nou parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova. Budapesta a blocat un nou pas procedural esențial pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, confirmă surse diplomatice de la Bruxelles.

Distribuie articolul