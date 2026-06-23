Ungaria se opune integrării europene: Cum afectează decizia Budapestei parcursul UE al Republicii Moldova și Ucrainei

Ungaria frânează din nou parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova. Budapesta a blocat un nou pas procedural esențial pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, confirmă surse diplomatice de la Bruxelles.
Calendarul ambițios al Kievului, dat peste cap de Ungaria
Deși Ucraina și Republica Moldova au înregistrat un succes major pe 15 iunie — când statele membre au aprobat în unanimitate deschiderea primului grup de capitole de negociere — entuziasmul a fost rapid temperat. Din cauză că cele două țări sunt tratate la pachet în procesul de aderare, evoluția fiecăreia depinde în mod direct de parcursul celeilalte, notează publicația Politico.
Autoritățile de la Kiev își propuseseră un ritm accelerat, sperând să deschidă toate cele șase grupuri de capitole până la jumătatea lunii iulie. Acest calendar ambițios riscă însă să fie întârziat din cauza Budapestei. Marți, Ungaria s-a opus transmiterii unei scrisori oficiale către Consiliul European și Comisia Europeană, document esențial care ar fi stabilit poziția comună a statelor membre.
Regula unanimității și argumentele Budapestei
Diplomații citați de Politico explică faptul că aprobarea unei astfel de poziții comune este imposibilă fără acordul tuturor celor 27 de state membre. Din acest motiv, subiectul fierbinte va fi repus pe masa discuțiilor săptămâna viitoare.
Această blocadă reflectă rezervele exprimate public de premierul ungar Péter Magyar cu privire la viteza cu care Ucraina avansează spre UE. Chiar dacă nu s-a opus inițial deschiderii primului set de capitole, guvernul de la Budapesta a cerut explicit eliminarea sintagmei „cât mai curând posibil” din concluziile summitului european de la Bruxelles.
Temerile privind statele din Balcanii de Vest
La finalul reuniunii, premierul ungar a detaliat motivele din spatele strategiei sale, subliniind că deschiderea simultană a tuturor fronturilor de negociere este o greșeală tactică.
„Există șase grupuri de capitole în total și nu credem că deschiderea tuturor deodată este o idee bună. Pe de o parte, pentru că primul abia a fost deschis, iar pe de altă parte pentru că ar transmite un mesaj greșit statelor din Balcanii de Vest – Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord –, care lucrează de ani de zile pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Péter Magyar.