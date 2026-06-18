Noul Guvern, aproape de instalare: vot decisiv astăzi, în Parlament

Publicat 18 iun. 2026, 09:03 Actualizat 18 iun. 2026, 09:22 Sursă Realitatea PLUS

Astăzi s-ar putea da votul final pentru instalarea noului Guvern! După depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare, va fi convocată ședința birourilor permanente reunite, iar apoi miniștrii vor fi chemați la audieri în comisiile de specialitate. Diseară s-ar putea da votul final în plenul reunit. Totodată, astăzi la ora 12.00 are loc ședință de guvern, posibil ultima a lui Ilie Bolojan înainte de debarcare.

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