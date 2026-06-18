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Politica· 1 min citire

Noul Guvern, aproape de instalare: vot decisiv astăzi, în Parlament

Plenul Parlamentului

Plenul Parlamentului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 09:03
Actualizat18 iun. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS

Astăzi s-ar putea da votul final pentru instalarea noului Guvern! După depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare, va fi convocată ședința birourilor permanente reunite, iar apoi miniștrii vor fi chemați la audieri în comisiile de specialitate. Diseară s-ar putea da votul final în plenul reunit. Totodată, astăzi la ora 12.00 are loc ședință de guvern, posibil ultima a lui Ilie Bolojan înainte de debarcare.

Pentru a trece de Parlament, Guvernul Veștea are nevoie în prezent de voturi din toate grupurile parlamentare, motiv pentru care miercuri au avut loc negocieri intense până târziu în noapte. Premierul desemnat își dorește să se asigure că dispune de susținerea necesară la momentul votului.

Adrian Veștea a declarat că se bazează pe voturi din toate partidele, inclusiv din formațiuni care, la nivel de conducere, au decis să nu susțină noul guvern, precum PNL, USR sau UDMR. Acesta a susținut că ar putea obține sprijin și din aceste zone politice, dar și din partea PSD, în urma negocierilor purtate. Discuții au avut loc, potrivit informațiilor existente, inclusiv cu reprezentanți ai AUR, ceea ce indică implicarea majorității grupurilor parlamentare.

Pe parcursul zilei de astăzi urmează depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. Ulterior, va fi convocat un Birou Permanent Reunit al Parlamentului pentru stabilirea calendarului audierilor și al votului din plen. Există posibilitatea ca întreaga procedură să se desfășoare într-un ritm accelerat, astfel încât până la finalul zilei să fie investit un nou guvern.

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