Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Noul Guvern, aproape de instalare: vot decisiv astăzi, în Parlament
Plenul Parlamentului
Publicat18 iun. 2026, 09:03
Actualizat18 iun. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS
Astăzi s-ar putea da votul final pentru instalarea noului Guvern! După depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare, va fi convocată ședința birourilor permanente reunite, iar apoi miniștrii vor fi chemați la audieri în comisiile de specialitate. Diseară s-ar putea da votul final în plenul reunit. Totodată, astăzi la ora 12.00 are loc ședință de guvern, posibil ultima a lui Ilie Bolojan înainte de debarcare.
Citește și
- 10:49Summit cheie la Bruxelles: Consiliul European ar urma să condamne prăbușirea dronei rusești la Galați
- 10:13Condițiile AUR pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu vom vota niciodată un executiv din care nu facem parte. Singura soluție: anticipatele”
- 10:12Luni, votul final pentru învestirea Guvernului Veștea. Noul executiv are nevoie de 233 de voturi în Parlament - SURSE
- 10:02Nicușor Dan pleacă la Bruxelles în plină criză politică. Teme cruciale pe agenda Consiliului European
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News