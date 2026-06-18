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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz află astăzi dacă pierde Primăria Timișoarei: verdict definitiv în procesul cu ANI

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS

În scurt timp, judecătorii Curții Supreme vor da verdictul în cazul lui Dominic Fritz. Liderul USR a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate, după ce imediat după ce a câștigat Primăria Timișoarei, a semnat un referat de aprobare pentru modificarea unui plan urbanistic zonal.

În 2020, ANI a înaintat un raport potrivit căruia Dominic Fritz ar fi participat la emiterea unui act administrativ în cadrul unui proiect imobiliar în care era implicat și arhitectul, membrul USR totodată, Răzvan Negrișanu.

Răzvan Negrișanu este cel care l-a împrumutat cu 25 de mii de lei în campanie și s-a ocupat de documentația tehnică a proiectului. Primarul Timișoarei a contestat raportul ANI și a aruncat vina pe fosta administrație. Sentința înaltei Curții de Casație și Justiție va fi definitivă.

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