Dominic Fritz află astăzi dacă pierde Primăria Timișoarei: verdict definitiv în procesul cu ANI

Publicat 18 iun. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

În scurt timp, judecătorii Curții Supreme vor da verdictul în cazul lui Dominic Fritz. Liderul USR a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate, după ce imediat după ce a câștigat Primăria Timișoarei, a semnat un referat de aprobare pentru modificarea unui plan urbanistic zonal.

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