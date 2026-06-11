Criminalul Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață. Statul român va plăti despăgubirile de sute de mii de euro

Sursă: Realitatea.net

Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis fosta parteneră și apoi a incendiat locuința acesteia, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață. Sentința pronunțată în primă instanță a rămas definitivă după ce nu a fost contestată în termenul prevăzut de lege. În prezent, Emil Gânj este în continuare căutat de autorități.

Anunțul a fost făcut de avocatul Adrian Cuculis, care a precizat că decizia a rămas definitivă prin neapelare. „Termenul pentru declararea căii de atac a expirat, iar sentința de fond a rămas definitivă prin neapelare, stabilindu-se astfel inchisoarea pe viață pentru cel mai căutat om din România”, a transmis joi, 11 iunie, Adrian Cuculis.

În același dosar, instanța a stabilit și acordarea unor despăgubiri de ordinul sutelor de mii de euro. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, acestea vor fi plătite de statul român, deoarece condamnatul nu deține bunuri sau venituri care să poată fi executate. Decizia vine în contextul în care Emil Gânj este fugit și nu a fost găsit până în prezent.

„Despăgubirile vor fi imputate statului român, având în vedere că acesta nu are absolut nimic pe numele său”, a mai declarat Cuculis.

Potrivit anchetei, în iulie 2025, Emil Gânj ar fi mers la locuința fostei partenere înarmat cu un topor. Procurorii susțin că a distrus ușa și geamurile casei, după care a atacat-o și a lovit-o mortal în zona capului. Ulterior, ar fi stropit trupul victimei cu benzină și i-ar fi dat foc, incendiul extinzându-se și la locuință.

Un caz care a scos la iveală probleme în intervenția autorităților

Cazul a atras atenția opiniei publice și după apariția unor informații privind intervențiile autorităților înainte de crimă. Emil Gânj avea un trecut violent și mai multe condamnări. Acesta fusese condamnat în trecut pentru infracțiuni sexuale, iar în 2011 primise o pedeapsă de peste 15 ani de închisoare pentru omor calificat. Cu toate acestea, în anul 2020 a fost eliberat condiționat, cu aproximativ cinci ani înainte de executarea integrală a pedepsei.

În 2023, acesta a început o relație cu Anda Ghiurga, o tânără mamă din județul Mureș. Familia și apropiații victimei au relatat că relația a devenit rapid una marcată de violență și amenințări. În februarie 2024, femeia ar fi fost agresată grav, iar familia a cerut ajutor prin 112. Deși a fost emis un ordin de protecție, rudele victimei au susținut ulterior că măsurile luate nu au fost suficiente pentru a o proteja.

Amenințări repetate înainte de crimă

Potrivit informațiilor apărute după crimă, pe parcursul anilor 2024 și 2025, Emil Gânj ar fi continuat să o urmărească și să o amenințe pe Anda Ghiurga. Familia victimei a acuzat în repetate rânduri că femeia nu a beneficiat de protecția necesară, deși existau semnale clare privind pericolul la care era expusă. Situația a escaladat în februarie 2025, când bărbatul ar fi răpit-o și ar fi incendiat locuința acesteia. Femeia a reușit atunci să scape după două zile.

În aprilie 2025, măsurile de protecție au fost reduse, iar paza permanentă a fost retrasă. Familia a susținut că decizia a fost luată fără explicații clare și că amenințările au continuat. Pe 8 iulie 2025, Emil Gânj ar fi atacat din nou, ar fi pătruns în locuința victimei și ar fi ucis-o, după care a incendiat casa. După crimă, bărbatul a fost dat în urmărire generală și este căutat și în prezent de autorități.