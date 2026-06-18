Un fost deputat bătăuș din Parlament îl apără pe Bolojan: „PNL a fost luat cu asalt de o grupare securistoidă”

Publicat 18 iun. 2026, 07:28 Sursă Realitatea PLUS

Dan Vîlceanu a fost scos la înaintare de liberali pentru a ataca tabăra care-l susține pe premierul desemnat Adrian Veștea. Fostul deputat PNL i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan și a scris pe rețelele socializare că Partidul Național Liberal a fost luat cu asalt de o grupare securistoidă. Vă reamintesc că în urmă cu doi ani, Dan Vîlceanu a fost surprins în timp ce l-a mușcat de nas pe deputatul liberal Florin Roman pe holurile Parlamentului.

Distribuie articolul