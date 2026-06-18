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Politica· 2 min citire

Un fost deputat bătăuș din Parlament îl apără pe Bolojan: „PNL a fost luat cu asalt de o grupare securistoidă”

Dan Vîlceanu

Dan Vîlceanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 07:28
SursăRealitatea PLUS

Dan Vîlceanu a fost scos la înaintare de liberali pentru a ataca tabăra care-l susține pe premierul desemnat Adrian Veștea. Fostul deputat PNL i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan și a scris pe rețelele socializare că Partidul Național Liberal a fost luat cu asalt de o grupare securistoidă. Vă reamintesc că în urmă cu doi ani, Dan Vîlceanu a fost surprins în timp ce l-a mușcat de nas pe deputatul liberal Florin Roman pe holurile Parlamentului.

Dan Vîlceanu le-a transmis foștilor săi colegi că trebuie să aleagă dacă vor să ajute partidul să renască sau să stingă becul definitiv. "Bolojan nu a luat cele mai bune măsuri economice, dar, politic, a jucat corect, într-un final. Le transmit colegilor mei să nu accepte îngroparea PNL, a scris fostul deputat bătăuș din PNL pe rețelele sociale. Mai mult, Vîlceanu a declarat că există posibilitatea ca PNL să nu mai facă pragul electoral la următoarele alegeri.

Dan Vîlceanu a fost un personaj controversat în interiorul Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost exclus în 2023. Acesta a contestat decizia și a fost susținut chiar de apropiatul său Florin Cîțu. În urma excluderii, Dan Vîlceanu a rămas deputat neafiliat, însă nu a stat departe de scandaluri.

În 2024, Dan Vîlceanu l-a mușcat de nas pe fostul său coleg de partid, Florin Roman chiar pe holurile Parlamentului. Conflictul ar fi izbucnit în momentul în care apropiatul lui Câțu ar fi refuzat să plece din băncile PNL.

"Vazand comportamentul domniei sale, dupa ce a realizat tremura, avea o privire pierduta, fixa, ceea ce ma poate duce cu gandul ca domnia sa are si alte probleme", declara Florin Roman.

În urma incidentului, Florin Roman a depus plângere penală împotriva lui Dan Vîlceanu. 

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