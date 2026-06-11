Începe Cupa Mondială: Mexic - Africa de Sud, meciul de deschidere al turneului final din SUA, Canada și Mexic

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Sursă: realitatea.net

Mexic - Africa de Sud este meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026. Partida se va disputa la Mexico City, unul dintre orașele gazdă ale turneului final. Startul confruntării dintre Mexic și Africa de Sud va avea loc la ora 22.00.

Partida dintre Mexic și Africa de Sud va avea loc în Grupa A, fiind arbitrată de Wilton Sampaio. Ceremonia de deschidere a competiției va avea loc cu 90 de minute înaintea partidei. Shakira va cânta imnul Cupei Mondiale: Dai-Dai.