Acuzații grave de la șeful Poliției din Ucraina: Rusia recrutează adolescente pentru a ucide militari

Sursă: Realitatea.net

Șeful Poliției Naționale din Ucraina, Ivan Vyhivskyi, acuză Rusia că recrutează adolescenți ucraineni pentru a participa la asasinate împotriva militarilor ucraineni. Declarația vine după arestarea unei fete de 17 ani, suspectată că ar fi fost implicată în uciderea unui soldat ucrainean. Potrivit oficialului, recrutarea s-ar face prin intermediul aplicației Telegram, unde tinerilor li se promit câștiguri rapide și ușoare. Autoritățile susțin că persoanele recrutate primesc instrucțiuni de la distanță și sunt coordonate de presupuse persoane afiliate serviciilor ruse.

Într-un interviu acordat publicației ucrainene Cenzor.NET , Ivan Vyhivskyi a declarat că de la începutul acestui an au fost înregistrate șase cazuri de asasinate la comandă organizate prin Telegram. Unul dintre aceste cazuri ar fi fost prevenit înainte de a fi dus la capăt. „Vorbim despre omoruri premeditate organizate de serviciile speciale ale statului agresor și executate de cetățeni ucraineni”, a afirmat acesta. Până în acest moment, autoritățile ruse nu au comentat acuzațiile.

Tinerele ar fi fost atrase cu promisiunea unor bani ușor de câștigat

Potrivit șefului Poliției ucrainene, recrutorii căutau în special fete tinere pe platformele de mesagerie și le promiteau sume de bani în schimbul unor sarcini aparent simple. Acestea erau îndrumate să intre în contact cu militari ucraineni prin intermediul unor site-uri de întâlniri și primeau bani pentru a închiria apartamente unde să se întâlnească cu aceștia. Totul era organizat de la distanță, fără întâlniri directe cu persoanele care le recrutau.

Anchetatorii susțin că adolescentelor li se indica și modul în care puteau obține metadonă, un opioid sintetic folosit în scop medical, dar care poate deveni extrem de periculos în cantități mari. Substanța urma să fie pusă în băuturile militarilor vizați. Autoritățile consideră că această metodă a fost folosită pentru a provoca intoxicații grave sau chiar decese. Cazurile sunt investigate de poliție și de serviciile de securitate ucrainene.

O adolescentă de 17 ani a fost arestată

Săptămâna trecută, polițiștii au reținut o adolescentă de 17 ani din regiunea Jîtomîr, în vestul Ucrainei. Potrivit anchetatorilor, aceasta este suspectată că a otrăvit un militar ucrainean după ce ar fi primit instrucțiuni prin Telegram. În timpul investigației, oamenii legii au descoperit că tânăra comunica cu un bărbat despre care se crede că era agent al serviciilor de securitate ruse.

Poliția susține că fata a primit prin colet o substanță cristalină despre care anchetatorii bănuiesc că era metadonă. Cazul este în continuare cercetat, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga rețea din spatele acestor recrutări. De la începutul războiului, Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că peste 1.100 de persoane au fost acuzate de incendiere, sabotaj sau alte acțiuni împotriva propriei țări.