Partidele se reunesc în ședințe de urgență după criticile lui Nicușor Dan. Ce decizii se iau astăzi pe scena politică

Sursă: Realitatea PLUS

Partidele politice își stabilesc în aceste zile poziția față de guvernul tehnocrat propus de președintele Nicușor Dan și condus de Eugen Tomac. Executivul urmează să ajungă săptămâna viitoare în fața plenului reunit al Parlamentului, unde va avea nevoie de votul de încredere pentru a fi învestit, potrivit Realitatea PLUS.

În interiorul formațiunilor politice au loc ședințe și consultări pentru a se decide modul în care vor vota parlamentarii. O atenție deosebită este îndreptată către PSD, partid care nu și-a anunțat încă oficial poziția privind susținerea noului cabinet.

Două scenarii discutate de social-democrați

Potrivit informațiilor apărute în urma discuțiilor interne, conducerea PSD analizează două variante. Prima este ca partidul să nu susțină prin vot guvernul condus de Eugen Tomac și să se abțină la votul de încredere. A doua opțiune aflată în discuție ar permite fiecărui parlamentar social-democrat să decidă individual cum votează. În acest scenariu, aleșii PSD ar putea fie să se abțină, fie să acorde votul de încredere noului Executiv.

Surse politice susțin că social-democrații nu doresc să fie singura formațiune care oferă sprijin guvernului desemnat de președintele Nicușor Dan. Din acest motiv, decizia finală va depinde și de pozițiile pe care le vor adopta celelalte partide parlamentare. Guvernul propus este unul tehnocrat, variantă care nu a fost primită cu entuziasm de la început în interiorul PSD. Liderii partidului încearcă să găsească o formulă care să evite asumarea exclusivă a susținerii noului Executiv.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Tomac nu primește votul de încredere

Dacă Executivul condus de Eugen Tomac nu va obține majoritatea necesară în Parlament, surse politice afirmă că președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Potrivit acelorași surse, și următoarea propunere ar urma să fie tot pentru un guvern tehnocrat, în încercarea de a obține susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare.