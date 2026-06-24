Realitatea.NET
Actual· 2 min citire

Alertă în București: femeie dată dispărută după ce a plecat la cumpărături. Familia cere sprijinul populației pentru a-o găsi

Femeie dispărută

Femeie dispărută

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 22:50

Autoritățile și familia unei femei dispărute în București fac apel la cetățeni pentru a ajuta la găsirea acesteia, după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalată după ce femeia a ieșit din locuință în cursul zilei de 23 iunie și nu a mai putut fi contactată.

Femeia a dispărut după ce a plecat spre un supermarket

Potrivit informațiilor furnizate de apropiați, femeia a părăsit locuința în jurul orei prânzului, intenționând să ajungă la un supermarket situat în zona Uverturii din București. De atunci, familia nu a mai reușit să ia legătura cu ea și nu există informații clare despre traseul pe care l-ar fi urmat.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât persoana dispărută nu avea asupra sa un telefon mobil, ceea ce face imposibilă localizarea sau contactarea acesteia.

Familia avertizează că femeia este vulnerabilă

Rudele susțin că femeia se confruntă cu probleme care îi pot afecta capacitatea de comunicare în situații de stres. Potrivit acestora, există riscul ca persoana dispărută să sufere atacuri severe de panică, momente în care nu mai poate vorbi sau cere ajutor.

Din acest motiv, familia consideră că fiecare oră este importantă și solicită sprijinul comunității pentru identificarea acesteia.

Apel către cetățeni: orice informație poate fi esențială

Apropiații femeii îi roagă pe cei care cred că au văzut-o sau dețin informații relevante să contacteze de urgență autoritățile.

Familia a lansat un apel public pentru distribuirea anunțului atât în București, cât și în localitățile din județul Ilfov și din zonele învecinate, în speranța că cineva poate oferi detalii care să contribuie la găsirea femeii.

Persoanele care o recunosc pe femeie sau au informații despre locul în care s-ar putea afla sunt îndemnate să sune imediat la 112 și să ofere toate detaliile disponibile.

Autoritățile continuă verificările, iar familia speră ca mobilizarea publicului să ducă la găsirea femeii în siguranță și la întoarcerea acesteia acasă cât mai curând posibil.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

femeie disparuta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe