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Actual· 2 min citire
Alertă în București: femeie dată dispărută după ce a plecat la cumpărături. Familia cere sprijinul populației pentru a-o găsi
Femeie dispărută
Autoritățile și familia unei femei dispărute în București fac apel la cetățeni pentru a ajuta la găsirea acesteia, după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalată după ce femeia a ieșit din locuință în cursul zilei de 23 iunie și nu a mai putut fi contactată.
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