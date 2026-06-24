Alertă în București: femeie dată dispărută după ce a plecat la cumpărături. Familia cere sprijinul populației pentru a-o găsi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 22:50

Autoritățile și familia unei femei dispărute în București fac apel la cetățeni pentru a ajuta la găsirea acesteia, după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalată după ce femeia a ieșit din locuință în cursul zilei de 23 iunie și nu a mai putut fi contactată.

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