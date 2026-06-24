Ambasadorul SUA la București: „Mihail Kogălniceanu va fi cea mai mare bază militară NATO din Europa”

Mihail Kogălniceanu devine inima militară a Europei. Într-o declarație de referință făcută miercuri, 24 iunie, ambasadorul american Darryl Nirenberg a confirmat că baza aeriană din județul Constanța va deveni cea mai mare fortăreață NATO de pe continent. Calificând proiectul drept unul „impresionant”, oficialul SUA a subliniat noul rol geopolitic major pe care îl va juca România.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a vizitat personal șantierul din județul Constanța și s-a declarat profund impresionat de ritmul alert în care avansează lucrările de extindere. Diplomatul american a subliniat că acest nou hub strategic va juca un rol crucial în descurajarea amenințărilor din regiunea Mării Negre, reamintind totodată istoricul solid al parteneriatului militar dintre Washington și București.
„Am fost la Mihail Kogălniceanu vinerea trecută și baza este impresionantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, prin viziunea de viitor: va deveni cea mai mare bază militară NATO în momentul finalizării, iar lucrările avansează într-un ritm foarte bun”, a declarat ambasadorul într-o intervenție la Antena 3 CNN. Oficialul a adăugat că este de-a dreptul inspirațional să vadă soldați americani și români antrenându-se împreună, amintind că românii au fost cei care „au stins luminile în Irak”, dovadă a unei relații strategice care va deveni și mai puternică.
Adevărul despre mișcările de trupe americane în România
Pe lângă detaliile legate de infrastructură, Darryl Nirenberg a profitat de ocazie pentru a demonta speculațiile recente din spațiul public referitoare la o presupusă retragere a unui contingent de 1.000 de militari americani de pe teritoriul național. Reprezentantul Casei Albe a explicat clar că aceste mișcări fac parte dintr-o rutină logistică militară absolut firească.
Ambasadorul a ținut să corecteze direct informația vehiculată în presă: „Nu au fost 1.000 de militari și nu a fost o retragere, ci o rotație normală de trupe. Important de reținut este că descurajarea nu se bazează pe numărul soldaților aflați la sol, ci pe capabilități. Iar capabilitățile noastre de aici rămân puternice și vor deveni și mai puternice”. Astfel, oficialul a subliniat că puterea de apărare pe flancul estic nu stă într-un simplu calcul numeric, ci în tehnologia modernă desfășurată în baze.
Washingtonul garantează pentru democrația de la București
Pe lângă componenta militară, diplomatul american a transmis și un mesaj politic de sprijin, în contextul perioadelor mai agitate de pe scena politică dâmbovițeană. Darryl Nirenberg a arătat că Washingtonul are o încredere deplină în mecanismele interne ale statului român, considerând că tensiunile actuale sunt specifice oricărui sistem democratic consolidat și nu reprezintă un motiv de îngrijorare pe termen lung.
„Democrația este uneori dezordonată. În multe privințe, este concepută să fie așa, dar este, fără îndoială, cel mai bun sistem existent”, a conchis diplomatul american. El a reafirmat că SUA au o încredere totală în capacitatea instituțiilor din România de a gestiona provocările actuale și viitoare, oferind astfel o plasă de siguranță simbolică pentru stabilitatea administrativă de la București.