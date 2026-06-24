Ambasadorul SUA la București: „Mihail Kogălniceanu va fi cea mai mare bază militară NATO din Europa”

Publicat 24 iun. 2026, 23:23 Actualizat 24 iun. 2026, 23:53

Mihail Kogălniceanu devine inima militară a Europei. Într-o declarație de referință făcută miercuri, 24 iunie, ambasadorul american Darryl Nirenberg a confirmat că baza aeriană din județul Constanța va deveni cea mai mare fortăreață NATO de pe continent. Calificând proiectul drept unul „impresionant”, oficialul SUA a subliniat noul rol geopolitic major pe care îl va juca România.

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