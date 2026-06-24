Accident grav pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. Trafic deviat după un impact violent între o motocicletă și un autoturism

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 23:04

Un accident rutier grav s-a produs în această seară pe Bulevardul Iuliu Maniu din București, în zona intersecției cu strada Dealul Țugulea, unde traficul a fost restricționat și deviat pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.

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