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Accident grav pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. Trafic deviat după un impact violent între o motocicletă și un autoturism

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 23:04

Un accident rutier grav s-a produs în această seară pe Bulevardul Iuliu Maniu din București, în zona intersecției cu strada Dealul Țugulea, unde traficul a fost restricționat și deviat pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.

Potrivit martorilor aflați la fața locului, în accident ar fi fost implicate o motocicletă și un autoturism de tip Dacia Logan MCV. Impactul a mobilizat un număr important de echipaje de intervenție, inclusiv polițiști, pompieri, ambulanțe și mai multe autospeciale de tractare.

Mobilizare impresionantă a forțelor de intervenție

Persoanele aflate în trafic au relatat că circulația în zonă a fost afectată serios, iar accesul pe anumite benzi a fost restricționat pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și cercetare.

La locul accidentului au intervenit echipaje medicale și reprezentanți ai Poliției Rutiere, care au început verificările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii coliziunii.

Informații neoficiale despre starea motociclistului

Potrivit unor informații vehiculate de martori, motociclistul ar fi suferit răni extrem de grave în urma impactului. De asemenea, în zonă circulă informații conform cărora acesta și-ar fi pierdut viața, însă până la această oră nu există o confirmare oficială din partea autorităților.

Anchetatorii urmează să stabilească modul exact în care s-a produs accidentul și dacă au existat factori care au contribuit la producerea tragediei.

Trafic îngreunat pe una dintre cele mai circulate artere din Capitală

Accidentul a provocat blocaje importante pe Bulevardul Iuliu Maniu, una dintre cele mai aglomerate artere din București. Șoferii au fost nevoiți să folosească rute alternative, în timp ce autoritățile au dirijat circulația în zonă.

Numeroși participanți la trafic au semnalat prezența mai multor autospeciale de intervenție și a echipajelor de descarcerare, ceea ce indică gravitatea evenimentului rutier.

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