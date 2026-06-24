Accident grav în Ialomița: două camioane s-au ciocnit frontal și au luat foc pe DN 2A. Ambii șoferi, la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:06

Două camioane s-au ciocnit frontal miercuri pe DN 2A (E60), în județul Ialomița, iar în urma impactului ambele vehicule au fost cuprinse de flăcări. Cei doi șoferi au fost răniți și transportați la spital, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu camioaneIalomița