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Accident grav în Ialomița: două camioane s-au ciocnit frontal și au luat foc pe DN 2A. Ambii șoferi, la spital

Impact camioane DN 2A

Impact camioane DN 2A

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:06

Două camioane s-au ciocnit frontal miercuri pe DN 2A (E60), în județul Ialomița, iar în urma impactului ambele vehicule au fost cuprinse de flăcări. Cei doi șoferi au fost răniți și transportați la spital, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de circulație în care au fost implicate două camioane, soldat cu vătămarea corporală a două persoane.

"La locul evenimentului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Ialomița, iar din primele verificări a reieșit faptul că accidentul s-a produs ca urmare a unei coliziuni frontale dintre cele două camioane, unul condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 43 de ani, iar celălalt de un bărbat în vârstă de 32 de ani, din județul Tulcea. În urma impactului cele două autovehicule au luat foc, iar cei doi conducători auto au suferit vătămări corporale și au fost transportați la Spitalul din Țăndărei pentru investigații medicale", a transmis IPJ Ialomița.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.

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