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Probleme pe calea ferată, în Dâmbovița: circulația trenurilor, temporar oprită între Ciocănești și Ghergani

Cale ferată/Arhivă foto

Cale ferată/Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:25

CFR S.A. a anunțat întreruperea temporară a circulației feroviare pe intervalul Ciocănești–Ghergani, în județul Dâmbovița, după identificarea unei denivelări pe șină. Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației și reluarea traficului în condiții de siguranță.

”Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, astăzi, începând cu ora 10:04, circulaţia feroviară este temporar afectată pe intervalul Ciocăneşti – Ghergani, aflat pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti. Măsura a fost dispusă ca urmare a identificării unui punct denivelat pe firul I, la km 30+500 – km 30+750. Din motive de siguranţă, firul I a fost închis temporar, pentru verificări tehnice şi intervenţii specifice”, a anunţat, miercuri, compania într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, firul II este închis permanent pentru execuţia unor lucrări.

”În aceste condiţii, circulaţia trenurilor poate înregistra întârzieri, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi redeschiderea firului I în condiţii de siguranţă. Echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti intervin în teren pentru remedierea situaţiei şi pentru reluarea circulaţiei în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea tuturor normelor tehnice aplicabile infrastructurii feroviare”, au transmis reprezentanţii CFR SA.

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