Probleme pe calea ferată, în Dâmbovița: circulația trenurilor, temporar oprită între Ciocănești și Ghergani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:25

CFR S.A. a anunțat întreruperea temporară a circulației feroviare pe intervalul Ciocănești–Ghergani, în județul Dâmbovița, după identificarea unei denivelări pe șină. Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației și reluarea traficului în condiții de siguranță.

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