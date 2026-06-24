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Probleme pe calea ferată, în Dâmbovița: circulația trenurilor, temporar oprită între Ciocănești și Ghergani
Cale ferată/Arhivă foto
CFR S.A. a anunțat întreruperea temporară a circulației feroviare pe intervalul Ciocănești–Ghergani, în județul Dâmbovița, după identificarea unei denivelări pe șină. Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației și reluarea traficului în condiții de siguranță.
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