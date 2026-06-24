Haos provocat de furtuni în toată țara: peste 1.700 de misiuni pentru pompieri în doar 24 de ore

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 09:13

Val de intervenții ale pompierilor în ultimele 24 de ore ca urmare a furtunilor violente care au lovit mai multe zone din țară. Au avut loc peste 1.700 de misiuni la nivel național pentru protecția populației, potrivit unei informări transmise de IGSU. Peste 1.350 de persoane au primit asistență medicală prin echipajele SMURD, iar intervențiile au vizat și incendii, accidente, inundații și alte situații de urgență.

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