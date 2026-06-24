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Haos provocat de furtuni în toată țara: peste 1.700 de misiuni pentru pompieri în doar 24 de ore

Pompier

Pompier

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 09:13

Val de intervenții ale pompierilor în ultimele 24 de ore ca urmare a furtunilor violente care au lovit mai multe zone din țară. Au avut loc peste 1.700 de misiuni la nivel național pentru protecția populației, potrivit unei informări transmise de IGSU. Peste 1.350 de persoane au primit asistență medicală prin echipajele SMURD, iar intervențiile au vizat și incendii, accidente, inundații și alte situații de urgență.

În ultimele 24 de ore, echipajele operative au intervenit în 304 misiuni destinate salvării persoanelor și animalelor aflate în situații de risc, precum și în operațiuni de descarcerare și alte intervenții de urgență, au transmis, miercuri dimineață, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat.

Totodată, pompierii au fost solicitați să acționeze în urma fenomenelor meteorologice severe, care au afectat 16 localități din 7 județele Argeș, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Timiș.

Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din două locuințe, 81 de curți, 14 beciuri, o anexă de clădire și 17 străzi. De asemenea, au fost îndepărtate elemente de construcție de la două imobile și au fost degajați 14 copaci căzuți pe carosabil, în urma cărora un autovehicul a fost avariat.

În același interval, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea a peste 55 de incendii produse în diverse zone ale țării, care au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte obiective.

Concomitent, autoritățile au transmis 47 de mesaje RO-ALERT pentru informarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție. Acestea au vizat în principal semnalarea prezenței animalelor periculoase și avertizări privind fenomene meteorologice periculoase.

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