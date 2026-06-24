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Cuplu de români, condamnat la închisoare în Elveția: care e motivul

Cătușe

Cătușe

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS

Un cuplu de români a fost condamnat în Elveția după ce ar fi obținut ilegal indemnizații și beneficii sociale de peste 290.000 de franci elvețieni, adică peste 300 de mii de euro. Cei doi au primit pedepse cu închisoarea și vor fi expulzați din țară pentru 12 ani, după o anchetă pornită în urma unor suspiciuni depistate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un cuplu de români a fost condamnat în Elveția, după ce ar fi înșelat sistemul de asigurări sociale și ar fi obținut ilegal indemnizații și alte beneficii în valoare de peste 290.000 de franci elvețieni.

Potrivit anchetatorilor, cei doi se angajau prin firme de muncă temporară, iar la scurt timp susțineau că au suferit accidente, de cele mai multe ori după presupuse căzături pe scări. În baza certificatelor medicale, obțineau concedii și indemnizații pentru incapacitate de muncă, iar atunci când medicii refuzau prelungirea concediilor, își schimbau medicul și reluau procedura.

Schema ar fi funcționat timp de aproape 4 ani, iar ancheta a fost declanșată după ce instituția elvețiană de asigurări pentru accidente a identificat modele suspecte cu ajutorul unor instrumente bazate pe inteligență artificială.

Bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dintre care 10 luni vor fi executate efectiv, iar femeia a primit o pedeapsă de 20 de luni cu suspendare. Ambii vor fi expulzați din Elveția pentru următorii 12 ani și sunt obligați să achite prejudiciile produse, precum și cheltuielile de judecată.

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