Cuplu de români, condamnat la închisoare în Elveția: care e motivul

Publicat 24 iun. 2026, 07:56 Sursă Realitatea PLUS

Un cuplu de români a fost condamnat în Elveția după ce ar fi obținut ilegal indemnizații și beneficii sociale de peste 290.000 de franci elvețieni, adică peste 300 de mii de euro. Cei doi au primit pedepse cu închisoarea și vor fi expulzați din țară pentru 12 ani, după o anchetă pornită în urma unor suspiciuni depistate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.

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