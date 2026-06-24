Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Operațiune de amploare în Golful Persic: peste 11.000 de marinari urmează să fie evacuați

Strâmtoarea Ormuz/Profimedia

Strâmtoarea Ormuz/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:45

Agenția maritimă a ONU a anunțat pregătirea unei ample operațiuni de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați în zona Golfului Persic, după armistițiul dintre SUA și Iran. În paralel, secretarul de stat Marco Rubio a transmis că nicio țară nu poate percepe taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Operațiunea de evacuare va fi desfășurată în cooperare cu Iranul, Omanul, Statele Unite, alte state riverane și reprezentanți ai industriei maritime, potrivit anunțului făcute de secretarul general al Organizației Maritime Internaționale (OMI), Arsenio Dominguez, relatează BBC.

„Am asigurat garanțiile de siguranță necesare și am verificat temeinic condițiile pentru o navigație sigură în sprijinul acestor operațiuni”, a afirmat Dominguez, adăugând că acordul reprezintă „un pas decisiv către restabilirea securității maritime și încetarea atacurilor inacceptabile împotriva navelor civile”.

Organizația a anunțat că ar putea utiliza două coridoare temporare de navigație, iar navele vor primi instrucțiuni individuale privind tranzitul.

Anunțul vine după semnarea, săptămâna trecută, a unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran pentru încetarea ostilităților, deși cele două părți continuă să ofere interpretări diferite asupra conținutului acordului.

Avertismentul lui Rubio

În paralel, secretarul de stat american Marco Rubio - care și-a început turneul în statele din Golf cu o vizită în Emiratele Arabe Unite, urmând să ajungă și în Kuweit și Bahrain - a avertizat că Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă internațională și că nicio țară nu are dreptul să impună taxe pentru tranzit.

„Este o cale navigabilă internațională. Nicio țară nu are voie să perceapă taxe pe o astfel de rută. Acesta este dreptul internațional”, a declarat șeful diplomației americane.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

golful persicstramtoarea ormuzmarinariCorduairan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe