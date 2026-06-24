Operațiune de amploare în Golful Persic: peste 11.000 de marinari urmează să fie evacuați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:45

Agenția maritimă a ONU a anunțat pregătirea unei ample operațiuni de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați în zona Golfului Persic, după armistițiul dintre SUA și Iran. În paralel, secretarul de stat Marco Rubio a transmis că nicio țară nu poate percepe taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

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