Caniculă extremă în Regatul Unit: sute de școli se închid, temperaturile pot trece de 40°C

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 07:19

Mai multe zone din Regatul Unit se află sub cod roșu de caniculă, în contextul în care temperaturile sunt așteptate să depășească recordurile anterioare. Autoritățile au emis avertizări privind riscurile pentru sănătate, iar sute de școli își suspendă cursurile sau îi trimit pe elevi acasă mai devreme.

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