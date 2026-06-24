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Extern· 1 min citire
EASA dispune inspecții la 16 aeronave Airbus A380 după descoperirea unor fisuri la aripi
Foto arhivă
Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană a ordonat inspectarea a 16 aeronave de tip Airbus A380, dintre care cinci în regim de urgență, după identificarea unor fisuri în structura aripilor unui avion, a confirmat producătorul Airbus.
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