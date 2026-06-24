Bacteria care poate provoca infecții grave se extinde pe plajele Europei. Avertisment pentru turiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:43

Sezonul estival începe cu noi avertismente pentru turiștii care se pregătesc să meargă la mare. Specialiștii atrag atenția că temperaturile tot mai ridicate ale apei favorizează răspândirea bacteriilor din genul „Vibrio”, care pot provoca infecții severe în anumite situații.

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