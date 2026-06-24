Bacteria care poate provoca infecții grave se extinde pe plajele Europei. Avertisment pentru turiști

Sezonul estival începe cu noi avertismente pentru turiștii care se pregătesc să meargă la mare. Specialiștii atrag atenția că temperaturile tot mai ridicate ale apei favorizează răspândirea bacteriilor din genul „Vibrio”, care pot provoca infecții severe în anumite situații.
Fenomenul este urmărit cu atenție de oamenii de știință și de autoritățile sanitare, mai ales în contextul încălzirii mărilor și al schimbărilor climatice. Unele plaje din Spania au fost deja închise temporar în ultimii ani din cauza alertelor sanitare.
Bacteriile Vibrio se dezvoltă mai ușor în apele calde
Milioane de europeni se pregătesc pentru vacanțele pe litoral, însă specialiștii spun că mările tot mai calde pot crea condiții favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor „Vibrio”. Cea mai cunoscută dintre acestea este „Vibrio vulnificus”, supranumită popular „bacteria mâncătoare de carne”, din cauza infecțiilor grave pe care le poate provoca în cazuri rare. Denumirea este una care atrage atenția, însă riscul devine real mai ales pentru persoanele expuse în anumite condiții. Infecțiile pot apărea prin consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate, dar și atunci când apa contaminată intră în contact cu răni deschise.
Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, bacteriile „Vibrio” trăiesc în mod natural în apele marine și salmastre. Ele sunt întâlnite mai ales în zonele unde râurile se varsă în mare, acolo unde se amestecă apa dulce cu apa sărată. În formele severe, unele tulpini pot duce la fasciită necrozantă, o infecție agresivă care distruge rapid țesuturile. În cazuri extreme, boala poate duce la amputarea membrului afectat sau la septicemie.
Riscul crește vara, mai ales în perioadele de caniculă
Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a avertizat că riscul infecțiilor cu „Vibrio” crește în timpul verii. Cele mai sensibile perioade sunt cele cu temperaturi foarte ridicate, când apa mării se încălzește mai mult. Zonele costiere cu ape puțin adânci sunt considerate mai expuse, pentru că se încălzesc mai repede și pot favoriza dezvoltarea bacteriilor. De aceea, autoritățile sanitare urmăresc atent evoluția fenomenului în sezonul turistic.
Specialiștii spun că nu este vorba doar despre un risc izolat, ci despre un semnal legat de felul în care schimbările climatice modifică mediul marin. Creșterea temperaturii apei, poluarea și schimbările de salinitate pot crea condiții mai bune pentru bacterii și alți agenți patogeni. Aceste modificări sunt observate tot mai clar în zonele de coastă. În același timp, ele pot avea efecte directe asupra sănătății publice, mai ales în perioadele aglomerate de vacanță.
Marea Mediterană, una dintre zonele urmărite atent
Experții consideră că Marea Mediterană arată deja ce s-ar putea întâmpla în alte regiuni ale lumii în următoarele decenii. Apele mai calde, poluarea și modificările salinității creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor. În acest context, unele plaje din Spania au fost închise temporar în ultimii ani, după apariția unor alerte sanitare. Specialiștii avertizează că astfel de situații ar putea deveni mai frecvente.
„Mediterana nu este o victimă a schimbărilor climatice, ci o avanpremieră a lor”, a declarat pentru Euronews Hatim Aznague, analist în cadrul Uniunii pentru Mediterana. Potrivit acestuia, ceea ce se vede acum în această regiune poate deveni un semnal pentru alte zone de coastă. Marea Mediterană este una dintre cele mai vizitate regiuni turistice din lume, iar orice problemă sanitară apărută pe litoral poate avea urmări importante. Închiderea plajelor afectează turiștii, dar și hotelurile, restaurantele și economiile locale.
Închiderea plajelor poate lovi puternic turismul
Problema nu este doar medicală, ci și economică. Regiunile de coastă depind în mare măsură de turiști, iar o plajă închisă în plin sezon poate însemna pierderi importante. Hotelurile, restaurantele și afacerile locale pot fi afectate rapid atunci când turiștii evită o destinație din cauza alertelor sanitare. Pe termen lung, astfel de episoade pot influența și imaginea unei stațiuni sau a unei regiuni turistice.
„O plajă închisă înseamnă o factură climatică foarte reală”, spune Aznague. El atrage atenția că impactul nu se oprește la o singură zi de restricții sau la o singură plajă. Dacă astfel de alerte devin mai dese, turiștii pot începe să își schimbe obiceiurile de vacanță. În același timp, autoritățile vor fi nevoite să găsească soluții pentru a proteja atât sănătatea oamenilor, cât și activitatea economică din zonele de litoral.
Specialiștii spun că bacteria este un semnal al unei probleme mai mari
Răspândirea bacteriilor „Vibrio” este privită de specialiști ca un semn al dezechilibrelor tot mai vizibile din mediul marin. Nu bacteria în sine este singura problemă, ci condițiile care îi permit să se dezvolte mai ușor. Apele mai calde, poluarea și schimbările produse în ecosistemele marine pot aduce riscuri noi pentru turiști și pentru comunitățile de coastă. Din acest motiv, cercetătorii spun că adaptarea la schimbările climatice și protejarea mărilor vor deveni tot mai importante.
„Bacteriile nu sunt povestea, ci mesagerii. Povestea este o mare dezechilibrată de căldură și poluare”, a rezumat analistul Uniunii pentru Mediterana. Mesajul specialiștilor este că astfel de fenomene trebuie privite din timp, nu doar atunci când apar restricții pe plaje. Sănătatea publică, turismul și economia locală sunt legate direct de starea apelor de coastă. Iar sezonul estival ar putea aduce tot mai des astfel de avertismente, dacă temperaturile mărilor continuă să crească.