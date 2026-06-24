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Extern· 2 min citire
Panică la Rio de Janeiro. Turiști, blocați de un schimb de focuri între poliție și traficanți de droguri
Poliție Rio de Janeiro/ Arhivă foto Profimedia
Momente de panică la Rio de Janeiro! Zeci de turişti au rămas blocaţi marţi la un punct de observaţie popular pentru răsăritul soarelui din al doilea cel mai mare oraș din Brazilia, după ce a izbucnit un schimb de focuri între poliţie şi traficanţii de droguri în cartierul situat sub ei. Incidentul nu este singular. Din contră, acesta este al doilea incident de acest gen care afectează vizitatorii în acest an.
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