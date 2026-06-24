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Panică la Rio de Janeiro. Turiști, blocați de un schimb de focuri între poliție și traficanți de droguri

Poliție Rio de Janeiro/ Arhivă foto Profimedia

Poliție Rio de Janeiro/ Arhivă foto Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:06

Momente de panică la Rio de Janeiro! Zeci de turişti au rămas blocaţi marţi la un punct de observaţie popular pentru răsăritul soarelui din al doilea cel mai mare oraș din Brazilia, după ce a izbucnit un schimb de focuri între poliţie şi traficanţii de droguri în cartierul situat sub ei. Incidentul nu este singular. Din contră, acesta este al doilea incident de acest gen care afectează vizitatorii în acest an.

Operațiune împotriva uneia dintre cele mai puternice bande din Rio

Ciocnirile au izbucnit înainte de răsărit în favela Morro Dona Marta, unde poliţia a lansat o operaţiune împotriva puternicei bande Comando Vermelho (Comandamentul Roşu), care controlează multe comunităţi sărace din Rio de Janeiro.

Deasupra favelei, turiştii care se aflau acolo ca să admire răsăritul au fost îngroziţi de schimbul de focuri.

"S-a tras mult, era o situaţie de panică totală. Erau aproximativ 60 de persoane acolo, iar focurile de armă au durat în jur de 20 de minute", a declarat fotograful Ari Kaye, stabilit în Rio.

Violențele s-au extins într-un cartier rezidențial

Violenţele s-au extins în cartierul mai înstărit Botafogo, situat la poalele favelei de pe versantul dealului, unde jurnaliştii AFP au observat o prezenţă masivă a poliţiei.

Videoclipurile postate pe reţelele sociale arătau ofiţeri ai poliţiei militare alergând pe strada São Clemente, una dintre arterele principale ale zonei, cu puşti în mână.

Un pasager dintr-un autobuz, lovit de un glonț rătăcit

Un bărbat care se afla într-un autobuz care trecea pe această stradă a fost lovit de un glonţ rătăcit, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al asociaţiei companiilor de autobuze din Rio, fără a oferi detalii suplimentare.

O biserică evanghelică şi alte clădiri, precum şi vehicule parcate, au fost, de asemenea, lovite de focuri de armă, potrivit relatărilor mass-media.

Nu este primul incident de acest fel din 2026. În aprilie, peste 200 de turiști au rămas blocați timp de două ore la Morro Dois Irmãos, unul dintre cele mai cunoscute puncte de belvedere din Rio de Janeiro, în timpul unei operațiuni a poliției.

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