Evadare din Coreea de Nord? Un soldat a trecut granița într-un episod desprins parcă dintr-un film polițist

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 iun. 2026, 08:57

Autoritățile sud-coreene au reținut un soldat nord-coreean care a reușit să traverseze una dintre cele mai păzite frontiere din lume. Cazul, relatat de presa sud-coreeană, este tratat ca o posibilă dezertare și amintește de scenele tensionate din thrillerele de spionaj.

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