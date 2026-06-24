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Evadare din Coreea de Nord? Un soldat a trecut granița într-un episod desprins parcă dintr-un film polițist

Graniță/ Profimedia

Graniță/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 iun. 2026, 08:57

Autoritățile sud-coreene au reținut un soldat nord-coreean care a reușit să traverseze una dintre cele mai păzite frontiere din lume. Cazul, relatat de presa sud-coreeană, este tratat ca o posibilă dezertare și amintește de scenele tensionate din thrillerele de spionaj.

Un soldat nord-coreean a fost reținut de autoritățile sud-coreene după ce a trecut granița la începutul săptămânii, într-un incident care pare a fi o dezertare, relatează miercuri agenția de presă sud-coreeană Yonhap.

„Armata a preluat în custodie un soldat nord-coreean în sectorul central al frontierei marți seară, iar autoritățile competente investighează în prezent circumstanțele incidentului”, a transmis Statul Major Interarme din Seul (JCS) într-un comunicat, fără a oferi alte detalii pe marginea acestui subiect.

Potrivit informațiilor existente, militarul și-ar fi exprimat intenția de a dezerta.

Val de incidente la granița intercoreeană în ultimul an

Acesta este al patrulea caz de trecere a frontierei de către un cetățean nord-coreean de la instalarea administrației președintelui sud-coreean Lee Jae-myung, în iunie anul trecut.

În octombrie, un sergent-major nord-coreean care intenționa să dezerteze a traversat Linia de Demarcație Militară (MDL), care separă cele două Corei, deplasându-se pe jos pe un traseu aflat de-a lungul coastei de est.

Cele două incidente anterioare, produse în iulie, au implicat civili. Unul dintre aceștia a trecut în Coreea de Sud prin sectorul central al frontierei, în timp ce celălalt a fost recuperat pe malul sudic al estuarului râului Han, la vest de granița intercoreeană.

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