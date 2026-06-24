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Extern· 1 min citire
Evadare din Coreea de Nord? Un soldat a trecut granița într-un episod desprins parcă dintr-un film polițist
Graniță/ Profimedia
Autoritățile sud-coreene au reținut un soldat nord-coreean care a reușit să traverseze una dintre cele mai păzite frontiere din lume. Cazul, relatat de presa sud-coreeană, este tratat ca o posibilă dezertare și amintește de scenele tensionate din thrillerele de spionaj.
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