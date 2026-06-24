Rusia a lovit din nou sudul și centrul Ucrainei. Cel puțin 9 oameni au murit, iar peste 30 au fost răniți

Cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în sudul și centrul Ucrainei, în urma unor bombardamente rusești, potrivit autorităților locale. Atacurile au vizat mai multe regiuni, printre care Dnipropetrovsk, Zaporojie, Herson și Odesa, unde au fost lovite zone civile și localități aflate aproape de linia frontului.
La Krivoi Rog, în regiunea Dnipropetrovsk, un atac rus cu rachetă a lovit marți o infrastructură civilă. Potrivit celui mai recent bilanț transmis pe Telegram de guvernatorul regiunii, Oleksandr Ganja, trei persoane au fost ucise: doi bărbați și o femeie. Alte 26 de persoane au fost rănite în urma atacului. Autoritățile locale au transmis că lovitura a vizat o zonă civilă, într-un nou episod al bombardamentelor care afectează aproape zilnic mai multe regiuni ale Ucrainei.
Alte victime în Nikopol, Zaporojie și Herson
Tot marți, în districtul Nikopol, alte trei persoane au fost ucise. Este vorba despre două femei și un bărbat, potrivit aceluiași guvernator regional. Zona se află frecvent sub tirurile rusești, din cauza poziției sale apropiate de linia frontului.
În regiunea Zaporojie, un atac rus cu „trei bombe aeriene” asupra localității Marivka s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea altor două persoane. Informația a fost transmisă pe Telegram de guvernatorul Ivan Fedorov. La Herson, oraș din sudul UcraineiLa Herson, oraș din sudul Ucrainei aflat pe malul fluviului Nipru, o femeie a fost ucisă într-un atac rusesc, a anunțat guvernatorul regiunii, Oleksandr Prohudin. Fluviul Nipru marchează linia frontului în acest sector, iar localitatea rămâne una dintre zonele expuse atacurilor.
O femeie de 26 de ani, ucisă pe o plajă din Odesa
Un alt atac a avut loc la Odesa, în sudul Ucrainei, unde o femeie de 26 de ani a fost ucisă pe o plajă. Potrivit parchetului local, atacul a fost făcut cu dronă, în timpul zilei, și a vizat zone de coastă din importantul oraș de la Marea Neagră. Un bărbat a fost rănit în aceleași bombardamente, a transmis Parchetul din Odesa. Atacul vine în contextul în care zonele portuare și de coastă ale Ucrainei au fost vizate în repetate rânduri de lovituri rusești.
Rusia bombardează Ucraina aproape zilnic de la declanșarea invaziei la scară largă, în februarie 2022. Conflictul este considerat cel mai sângeros din Europa după Al Doilea Război Mondial, iar atacurile asupra orașelor ucrainene continuă să provoace victime în rândul civililor. Eforturile diplomatice pentru oprirea războiului se află în continuare într-un punct mort. La rândul său, Kievul și-a intensificat în ultimele luni atacurile pe teritoriul Rusiei, afirmând că urmărește reducerea capacităților militare ale Moscovei și limitarea finanțării războiului. Printre țintele vizate s-au aflat și infrastructuri ale sectorului rusesc al hidrocarburilor.