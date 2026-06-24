Kim Jong Un amenință cu o nouă forță navală nucleară. Coreea de Nord vrea nave militare de 10.000 de tone

Kim Jong Un anunță că armata nord-coreeană se pregătește să doteze Marina cu armament nuclear, într-un nou semnal de escaladare militară transmis de regimul de la Phenian.
Liderul nord-coreean a vorbit și despre planul de a construi nave militare de 10.000 de tone, într-un moment în care Coreea de Nord își intensifică mesajele legate de consolidarea capacităților de apărare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii organizate la Nampo, unde a fost introdusă în serviciu nava de război Choe Hyon. Aceasta este una dintre cele două nave de 5.000 de tone lansate la apă anul trecut.
Kim Jong Un vorbește despre echiparea Marinei cu armament nuclear
La ceremonia de la Nampo, Kim Jong Un a transmis că programul prin care Marina nord-coreeană ar urma să fie dotată cu armament nuclear merge mai departe. Regimul de la Phenian prezintă această direcție drept una strategică, menită să întărească forța militară a statului. Mesajul vine în linia discursului folosit constant de Coreea de Nord, care își justifică dezvoltarea militară prin tensiunile cu Statele Unite și Coreea de Sud.
„Programul în vederea echipării Marinei cu armament nuclear își continuă cursul fără să devieze de la direcția prevăzută”, a spus Kim Jong Un la ceremonie.
Liderul nord-coreean a susținut că această orientare are o importanță majoră pentru capacitatea nucleară a țării. În opinia sa, dotarea Marinei cu astfel de arme ar permite statului nord-coreean să desfășoare operațiuni mai diverse și mai eficiente. Declarația confirmă faptul că Phenianul încearcă să își extindă ambițiile militare și pe zona navală, nu doar pe cea terestră sau balistică.
„Este vorba despre o orientare strategică de o importanță crucială, pentru că ea va permite menținerea forței nucleare a statului nostru pregătită să desfășoare operațiuni diverse și eficiente”, a mai spus acesta.
Nava Choe Hyon, prezentată ca parte a noii strategii militare
Coreea de Nord a anunțat anterior că nava Choe Hyon este echipată cu „cel mai puternic armament”. Kim Jong Un a inspectat de mai multe ori această navă, iar în luna aprilie a supervizat inclusiv un tir de rachetă de croazieră de la bordul ei. Aceste apariții au fost folosite de Phenian pentru a transmite imaginea unei armate aflate în plin proces de modernizare. În realitate, mesajul este unul clar: Coreea de Nord vrea să arate că își dezvoltă capacitățile navale într-un ritm accelerat.
Liderul nord-coreean a anunțat că, după Choe Hyon, urmează să fie introdus în serviciu și distrugătorul Kang Kon. Apoi, potrivit acestuia, Coreea de Nord ar urma să lanseze alte nave strategice de război, mult mai mari, de 10.000 de tone. Planul anunțat arată ambiția regimului de a trece la o nouă etapă în dezvoltarea Marinei militare. Phenianul nu mai vorbește doar despre apărarea coastelor, ci despre o flotă cu rol strategic.
„După Choe Hyon, vom pune în curând în serviciu distrugătorul Kang Kon. Apoi vom lansa, una după alta, celelalte nave strategice de război de 10.000 de tone”, a declarat Kim Jong Un.
Coreea de Nord vrea să construiască nave militare mai mari în fiecare an
Kim Jong Un a anunțat că regimul de la Phenian își propune să construiască anual două nave de suprafață dintr-o clasă superioară celei din care face parte Choe Hyon. Printre acestea ar urma să se numere și un crucișător de 10.000 de tone. Declarația vine într-un moment în care Coreea de Nord insistă tot mai mult pe ideea extinderii capacităților sale militare. Marina, prezentată până acum mai ales ca o forță de apărare a apelor teritoriale, este descrisă acum ca parte a unei strategii mai largi.
„Epoca în care Marina noastră era doar o forță însărcinată să apere apele din largul coastelor noastre aparține de-acum în mod clar trecutului”, a spus Kim Jong Un.
Mesajul este unul dur și arată că Phenianul vrea să își crească rolul militar în regiune. Kim Jong Un încearcă să transmită că Marina nord-coreeană nu mai trebuie privită ca o structură defensivă limitată, ci ca o forță capabilă să participe la operațiuni strategice. În acest context, planurile privind navele de 10.000 de tone și armamentul nuclear sporesc îngrijorările legate de stabilitatea din Peninsula Coreeană.
Phenianul acuză SUA și Coreea de Sud că împing regiunea spre război
Declarațiile lui Kim Jong Un vin după o ședință plenară a Partidului Muncitorilor din Coreea, încheiată luni. În cadrul reuniunii, liderul nord-coreean s-a angajat să consolideze capacitățile de apărare ale Coreei de Nord. El a acuzat eforturile de modernizare militară ale Coreei de Sud și ale Statelor Unite și a susținut că acestea împing regiunea „în pragul unui război nuclear”.
Acest tip de discurs este folosit frecvent de regimul de la Phenian pentru a justifica dezvoltarea programelor sale militare. Coreea de Nord se prezintă ca fiind amenințată de alianța dintre Washington și Seul, în timp ce continuă să își extindă propriile capacități nucleare și balistice. În același timp, mesajele lui Kim Jong Un indică o direcție tot mai agresivă în plan militar. Dotarea Marinei cu armament nuclear ar marca o nouă etapă în strategia regimului.
Peninsula Coreeană rămâne una dintre cele mai tensionate zone ale lumii
Coreea de Nord s-a declarat în mai multe rânduri un „stat nuclear ireversibil”, mai ales după eșecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un și Donald Trump. Atunci, discuțiile s-au blocat din cauza divergențelor privind dezarmarea nucleară a Coreei de Nord și ridicarea sancțiunilor impuse Phenianului. De atunci, regimul nord-coreean a continuat să își dezvolte programele militare și să transmită mesaje tot mai ferme către adversarii săi.
Coreea de Nord și Coreea de Sud rămân, teoretic, în stare de război. Războiul Coreei, desfășurat între 1950 și 1953, s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace. Cele două state sunt despărțite de Zona Demilitarizată, aflată de-a lungul liniei de demarcație. În acest context, orice nou anunț militar al Phenianului este privit cu atenție, mai ales atunci când implică armament nuclear și extinderea capacităților navale.