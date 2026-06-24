Caz șocant la Budapesta. Un angajat al ambulanței este acuzat că dezgropa cadavre și lua părți de corp uman

Un angajat al serviciului de ambulanță din Budapesta este anchetat după ce autoritățile au descoperit că ar fi păstrat părți de corp uman la locul de muncă și la domiciliu. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, lucra ca transportator de pacienți, iar anchetatorii suspectează că ar fi obținut rămășițele atât din spital, cât și din cimitire abandonate din Ungaria și Slovacia.
Ancheta a pornit după informații primite de poliție
Biroul Național de Investigații din cadrul Poliției de Urgență a deschis dosarul după ce a primit informații potrivit cărora angajatul unui spital din Budapesta ar depozita părți de corp uman. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi fost ținute atât la serviciu, cât și în locuința bărbatului. Suspectul a fost reținut pe 17 iunie, în districtul 2 din Budapesta. Ulterior, polițiștii au făcut percheziții la proprietățile și în vehiculele acestuia. În urma verificărilor, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive electronice, printre care computere, laptopuri, tablete, telefoane mobile, cartele SIM și cartele de date.
În timpul perchezițiilor, autoritățile au găsit cranii, oase, fragmente de piele și alte părți de corp. Unele dintre acestea erau păstrate în recipiente sau în bagaje, iar anchetatorii urmează să stabilească proveniența fiecărui element descoperit. Printre lucrurile ridicate se află și o inimă aflată într-un borcan, care va fi analizată pentru a se stabili dacă este de origine umană sau animală.
Toate rămășițele vor fi examinate de un expert criminalist. Rezultatele acestor analize sunt importante pentru stabilirea acuzațiilor finale. În funcție de concluziile specialiștilor, ancheta ar putea fi extinsă, iar încadrarea juridică a faptelor ar putea fi modificată.
Bărbatul ar fi fost pasionat de anatomie și patologie
Potrivit anchetei, bărbatul avea o pasiune pentru anatomie și patologie. Acesta ar fi fost interesat și de disecția animalelor, iar anchetatorii spun că își documenta colecția prin fotografii. De asemenea, el ar fi vorbit despre această preocupare cu persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei și prieteni.
Autoritățile suspectează că bărbatul ar fi obținut unele rămășițe de la locul de muncă, iar altele prin dezgroparea unor cadavre din cimitire abandonate. În timpul audierilor, acesta ar fi recunoscut faptele și ar fi declarat că era atras de anumite părți ale corpului uman. Anchetatorii susțin că bărbatul le-ar fi preparat în diferite moduri și le-ar fi consumat. După audiere, polițiștii l-au reținut pe bărbat, iar instanța a decis ulterior plasarea lui sub control judiciar. Ancheta continuă pentru a stabili exact de unde provin rămășițele găsite și dacă mai există și alte persoane implicate.
Cazul a provocat șoc în Ungaria, mai ales pentru că suspectul lucra în sistemul medical, ca transportator de pacienți. Autoritățile urmează să stabilească dacă părțile de corp au fost obținute exclusiv din cimitire abandonate sau dacă unele provin din unitatea medicală unde acesta era angajat.