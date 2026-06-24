Caz șocant la Budapesta. Un angajat al ambulanței este acuzat că dezgropa cadavre și lua părți de corp uman

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:13

Un angajat al serviciului de ambulanță din Budapesta este anchetat după ce autoritățile au descoperit că ar fi păstrat părți de corp uman la locul de muncă și la domiciliu. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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