EASA avertizează companiile aeriene să evite spațiul aerian din Iran, Irak și Liban

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației avertizează companiile aeriene să evite în continuare spațiul aerian de deasupra Iranului, Irakului și Libanului.
Recomandarea rămâne valabilă chiar și după acordul anunțat între Washington și Teheran, deoarece riscurile de securitate din Orientul Mijlociu nu au dispărut. Agenția cere operatorilor aerieni să fie prudenți în întreaga regiune și să își evalueze atent rutele înainte de fiecare zbor.
Avertizarea EASA a fost prelungită până la 1 iulie
EASA a anunțat miercuri că prelungește până la 1 iulie avertizarea privind zonele de conflict din Orientul Mijlociu. Decizia vine pe fondul tensiunilor geopolitice și al riscurilor militare care continuă să afecteze siguranța aviației civile. Chiar dacă există un cadru de încetare a focului între Statele Unite și Iran, agenția europeană consideră că situația rămâne fragilă.
Potrivit EASA, operatorii aerieni trebuie să urmărească permanent evoluția situației de securitate. Companiile sunt sfătuite să țină cont de toate amenințările posibile atunci când planifică zboruri în această zonă. Riscurile pot apărea rapid, mai ales în spațiile aeriene aflate aproape de zone de conflict sau de puncte strategice sensibile.
Riscuri în zona Strâmtorii Ormuz și în spațiile aeriene vecine
Agenția avertizează că armistițiul dintre Statele Unite și Iran ar putea fi încălcat pe termen scurt. Unul dintre punctele sensibile este zona Strâmtorii Ormuz, importantă din punct de vedere strategic și aflată constant sub atenția autorităților internaționale. Orice nouă escaladare în această zonă ar putea afecta direct traficul aerian civil.
EASA atrage atenția și asupra spațiilor aeriene învecinate, unde riscurile pot crește în funcție de evoluția militară din regiune. În astfel de situații, zborurile civile pot fi expuse unor pericole greu de anticipat. De aceea, recomandarea principală rămâne evitarea zonelor cu risc ridicat și planificarea atentă a rutelor alternative.
Situația din Liban rămâne fragilă
EASA a atras atenția și asupra armistițiului dintre Israel și Hezbollah, pe care îl descrie ca fiind fragil. Orice deteriorare a situației poate duce la activități militare cu efect direct asupra spațiului aerian al Libanului. În acest context, companiile aeriene sunt sfătuite să evite rutele care pot trece prin zone expuse unor posibile acțiuni militare.
Riscurile pentru aviația civilă nu țin doar de conflictele deschise, ci și de posibilitatea unor incidente neprevăzute. Într-o regiune tensionată, o schimbare rapidă a situației poate obliga operatorii aerieni să își modifice traseele în scurt timp. Tocmai de aceea, EASA cere prudență sporită și monitorizare constantă. Agenția recomandă prudență nu doar în cazul Iranului, Irakului și Libanului, ci și pentru zborurile operate în alte state din regiune. Printre țările menționate se află Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Chiar dacă nu toate aceste spații aeriene sunt vizate de aceeași recomandare de evitare, EASA cere o analiză atentă a riscurilor.
Mesajul agenției europene este că siguranța aviației în Orientul Mijlociu rămâne amenințată de tensiunile militare și politice. Companiile aeriene trebuie să fie pregătite să își adapteze rapid rutele dacă apar noi incidente. Până la stabilizarea situației, prudența rămâne principala recomandare pentru operatorii care zboară în regiune.