Mark Rutte laudă implicarea României în sprijinul operațiunilor militare americane VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:10

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu la Fox News că România a fost un exemplu de stat aliat care a sprijinit logistic operațiunile militare ale Statelor Unite, inclusiv prin ajustarea traficului aerian comercial pentru a permite misiuni de realimentare.

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