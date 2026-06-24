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Extern· 1 min citire
Mark Rutte laudă implicarea României în sprijinul operațiunilor militare americane VIDEO
Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu la Fox News că România a fost un exemplu de stat aliat care a sprijinit logistic operațiunile militare ale Statelor Unite, inclusiv prin ajustarea traficului aerian comercial pentru a permite misiuni de realimentare.
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