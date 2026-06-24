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Mark Rutte laudă implicarea României în sprijinul operațiunilor militare americane VIDEO

Mark Rutte

Mark Rutte

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:10

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu la Fox News că România a fost un exemplu de stat aliat care a sprijinit logistic operațiunile militare ale Statelor Unite, inclusiv prin ajustarea traficului aerian comercial pentru a permite misiuni de realimentare.

Rutte a făcut aceste declarații după ce a fost întrebat despre țări precum Spania , Germania sau Italia care și-au exprimat opoziția față de războiul purtat de SUA împotriva Iranului sau au refuzat să își pună la dispoziție bazele aeriene pentru susținerea operațiunilor.

„Înțeleg pe deplin dezamăgirea, dar dacă luăm, de exemplu, Italia, 500 de avioane americane au decolat de la baze SUA din Italia pentru a sprijini Operațiunea ‘Midnight Hammer’. Asta este ceva de proporții. Dacă priviți Europa în ansamblu, vorbim din nou de între patru și cinci mii. O țară precum România, capitala sa București a trebuit să reducă numărul zborurilor comerciale fiindcă au trebuit să folosească aeroportul pentru facilitățile destinate avioanelor-cisternă. Toate acestea au loc”, a răspuns Mark Rutte.

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