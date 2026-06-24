Putin ar putea pregăti un atac sub „steag fals”, avertizează Radosław Sikorski. Temeri pe flancul estic al NATO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:30

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, avertizează că ultimele declarații ale lui Vladimir Putin ar putea anunța o posibilă operațiune sub „steag fals”. Șeful diplomației poloneze susține că Moscova ar putea încerca să folosească un incident fabricat drept pretext pentru o nouă escaladare militară.

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