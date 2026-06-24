Putin ar putea pregăti un atac sub „steag fals”, avertizează Radosław Sikorski. Temeri pe flancul estic al NATO

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, avertizează că ultimele declarații ale lui Vladimir Putin ar putea anunța o posibilă operațiune sub „steag fals”. Șeful diplomației poloneze susține că Moscova ar putea încerca să folosească un incident fabricat drept pretext pentru o nouă escaladare militară.
Reacția vine după discursul susținut de liderul de la Kremlin în fața absolvenților academiilor militare ruse, unde Putin a lansat noi avertismente la adresa Occidentului. În acest context, îngrijorările privind securitatea flancului estic al NATO devin tot mai apăsătoare.
Sikorski vorbește despre riscul unei provocări pregătite de Moscova
Radosław Sikorski a reacționat pe platforma X după declarațiile făcute de Vladimir Putin despre posibile atacuri cu drone lansate de pe teritoriul european împotriva Rusiei. Ministrul polonez consideră că mesajul liderului de la Kremlin poate fi interpretat ca o pregătire a terenului pentru o provocare. În opinia sa, Rusia ar putea prezenta un atac pe propriul teritoriu ca fiind opera Occidentului, pentru ca apoi să justifice un răspuns militar. Sikorski a făcut și o comparație cu un episod istoric folosit de Germania nazistă înaintea invadării Poloniei.
„Sună ca un anunț al unei provocări. Mă aștept la un atac pe teritoriul Rusiei organizat sub steag fals, la care Putin va pretinde că răspunde. Reamintesc că, în august 1939, Abwehr-ul german a înscenat un presupus atac polonez asupra postului de radio din Gleiwitz pentru a crea pretextul invadării Poloniei”, a scris Sikorski.
Declarația ministrului polonez este una dintre cele mai dure reacții venite din partea unui oficial european după discursul lui Putin. Ea arată nivelul ridicat de neîncredere față de intențiile Kremlinului, mai ales în statele aflate aproape de granița Rusiei. Polonia, la fel ca țările baltice, privește cu îngrijorare orice mesaj al Moscovei care poate pregăti o nouă justificare pentru acțiuni militare. În același timp, comparația cu anul 1939 arată cât de grav este citit, la Varșovia, riscul unei provocări fabricate.
Putin amenință cu răspunsuri dure la posibile atacuri
Comentariul lui Sikorski a venit în legătură cu declarațiile făcute de Vladimir Putin despre presupuse atacuri cu drone care ar putea fi lansate de pe teritoriul european împotriva Rusiei. Liderul de la Kremlin a afirmat că statele europene ar ști foarte bine că astfel de acțiuni ar atrage un răspuns din partea Moscovei. Putin a sugerat și că unele țări încearcă să se distanțeze de eventuale operațiuni împotriva Rusiei, tocmai pentru a evita consecințele. Mesajul a fost interpretat de Polonia ca un posibil semnal de pregătire a unei noi narațiuni de escaladare.
„Ei înțeleg că va exista un răspuns. Cred că toată lumea înțelege acest lucru sau ar trebui să-l înțeleagă”, a declarat Putin.
Președintele rus a mai susținut că statele baltice evită să acuze direct Moscova atunci când apar incidente cu drone în spațiul lor aerian. Potrivit acestuia, aceste state ar prefera să invoce erori tehnice sau defecțiuni ale sistemelor electronice. Declarațiile vin într-un moment în care tensiunile dintre Rusia și NATO rămân ridicate, iar orice incident aerian poate fi folosit politic. De aceea, oficialii din Europa de Est privesc cu atenție modul în care Kremlinul își construiește mesajele publice.
Țările de pe flancul estic se tem de următoarea mișcare a Rusiei
Avertismentul lui Sikorski apare pe fondul unor preocupări tot mai mari în rândul aliaților NATO privind intențiile pe termen lung ale Moscovei. Statele aflate pe flancul estic se tem că Rusia ar putea testa, în viitor, capacitatea de reacție a Alianței. Războiul din Ucraina a oferit armatei ruse experiență de luptă, inclusiv în folosirea dronelor, a războiului electronic și a atacurilor asupra infrastructurii. Chiar dacă Rusia are acum cea mai mare parte a forțelor angajate în Ucraina, oficialii occidentali nu exclud ca Moscova să își reorienteze presiunea spre alte zone.
Potrivit unor declarații recente ale adjunctului secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Christopher Smith, experiența acumulată de armata rusă în Ucraina ar putea deveni, în viitor, o amenințare pentru statele baltice. Oficialul american a arătat că Rusia își concentrează în prezent capacitățile militare în Ucraina, dar ar putea ulterior să își redistribuie forțele. O astfel de mișcare ar putea permite Moscovei să caute noi modalități de a proiecta putere în regiune. În același timp, ea ar putea crește presiunea asupra NATO.
Rusia, avantaj tot mai mare în folosirea dronelor
Comandantul Forțelor Armate ale Letoniei, generalul Kaspars Pudāns, a atras atenția că Rusia a câștigat un avantaj important în domeniul dronelor. Potrivit acestuia, Moscova ar putea încerca să folosească acest avantaj până la sfârșitul anului 2028. Rusia a investit masiv în producția și adaptarea dronelor, iar războiul din Ucraina a devenit un teren în care astfel de tehnologii sunt testate constant. Pentru statele baltice, această evoluție este una dintre cele mai serioase îngrijorări de securitate.
Avantajul Rusiei nu stă doar în numărul mare de drone, ci și în capacitatea de a modifica rapid tehnologia în funcție de realitatea de pe front. Armata rusă a învățat din experiența luptelor din Ucraina și a adaptat tacticile în funcție de răspunsul apărării ucrainene. Această capacitate de adaptare îngrijorează țările NATO de pe flancul estic. În cazul unei crize regionale, dronele ar putea fi folosite nu doar pentru atacuri directe, ci și pentru provocări, testarea apărării aeriene sau presiune psihologică.
NATO, în fața unui nou test de securitate
Declarațiile oficialilor polonezi, americani și baltici arată că securitatea flancului estic al NATO rămâne o temă majoră. În timp ce Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei, statele din regiune se pregătesc pentru scenarii mai complicate. Unele capitale europene discută despre creșterea cheltuielilor militare, întărirea apărării aeriene și dezvoltarea capacităților de răspuns rapid. În același timp, există încă dezbateri privind amploarea reală a amenințării și viteza cu care Europa trebuie să reacționeze.
Avertismentul lui Sikorski adaugă un element nou acestei tensiuni: posibilitatea ca Rusia să pregătească un pretext pentru o nouă escaladare. Chiar dacă un astfel de scenariu nu este confirmat, faptul că un ministru de Externe al Poloniei îl formulează public arată nivelul de alertă din regiune. Pentru statele aflate aproape de Rusia, fiecare declarație a Kremlinului este citită nu doar ca mesaj politic, ci și ca posibil indiciu al unei mișcări viitoare. În acest climat, orice incident poate deveni rapid un test pentru unitatea și capacitatea de reacție a NATO.