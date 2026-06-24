Tragedie în ciclism. O sportivă de origine română a murit într-un accident rutier în Italia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:56

O tragedie a îndoliat lumea ciclismului românesc după ce Mirela Nicoleta Rusu, o sportivă de 41 de ani de origine română, și-a pierdut viața sâmbătă, 21 iunie, într-un accident rutier produs în localitatea Pioppo, în apropierea orașului Monreale, lângă Palermo, Italia.

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