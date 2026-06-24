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Tragedie în ciclism. O sportivă de origine română a murit într-un accident rutier în Italia

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:56

O tragedie a îndoliat lumea ciclismului românesc după ce Mirela Nicoleta Rusu, o sportivă de 41 de ani de origine română, și-a pierdut viața sâmbătă, 21 iunie, într-un accident rutier produs în localitatea Pioppo, în apropierea orașului Monreale, lângă Palermo, Italia.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile italiene și preluate de Federația Română de Ciclism, un autoturism Fiat 500X ar fi intrat pe contrasens în timpul unei depășiri interzise, lovind violent un grup de cicliști aflați în antrenament pe șosea. Impactul a fost fatal pentru sportiva română. Alți doi cicliști au fost răniți în urma coliziunii, unul dintre ei necesitând transport de urgență la spital. Medicii au confirmat că viața acestuia nu este în pericol.

Circumstanțele exacte ale tragediei sunt în continuare investigate de autoritățile italiene.

Federația Română de Ciclism a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților Mirelei Nicoleta Rusu și a folosit acest moment dureros pentru a atrage atenția asupra siguranței rutiere. „O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine", se arată în mesajul public al Federației.

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