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Extern· 1 min citire
Tragedie în Italia: o familie de români a mers 100 km pe autostradă cu fiul mort pe bancheta din spate
A21 Torino–Piacenza
Poveste cu final tragic în Italia; o familie de români a parcurs aproape 100 de kilometri pe autostradă fără realizeze că fiul lor, în vârstă de 31 de ani, murise pe bancheta din spate. Potrivit presei italiene, părinții au crezut că acesta dormea.
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