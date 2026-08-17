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Tragedie în Italia: o familie de români a mers 100 km pe autostradă cu fiul mort pe bancheta din spate

A21 Torino–Piacenza

A21 Torino–Piacenza

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 07:46

Poveste cu final tragic în Italia; o familie de români a parcurs aproape 100 de kilometri pe autostradă fără realizeze că fiul lor, în vârstă de 31 de ani, murise pe bancheta din spate. Potrivit presei italiene, părinții au crezut că acesta dormea.

Tragedia s-a petrecut duminică dimineață, pe autostrada A21 Torino–Piacenza. Tatăl conducea, mama era pe locul din dreapta, iar fiul stătea în spate, aparent adormit. Abia când au oprit într-o parcare de pe autostradă, părinții au observat că tânărul nu mai reacționa, scrie today.it.

Când a realizat ce s-a întâmplat, familia a sunat la serviciul de urgență 118, însă echipajele medicale nu au mai putut face nimic. Medicii au constatat decesul, cel mai probabil provocat de un stop cardiac survenit brusc. Rudele au declarat că tânărul avea probleme cardiace ușoare și că nu vorbise deloc în ultimele zeci de kilometri.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei, însă primele date indică un deces natural, produs în timpul călătoriei.

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