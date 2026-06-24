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Politica· 1 min citire
Ora 8:00. Ciprian Ciucu ajunge la Poliție pentru conrolul judiciar
Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat24 iun. 2026, 07:28
SursăRealitatea PLUS
În mai puțin de o oră, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, va ajunge la Poliție să semneze controlul judiciar. Totul după ce a fost pus sub acuzare pentru luare de mită de către procurorii DNA.
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