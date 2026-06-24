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Politica· 1 min citire

Ora 8:00. Ciprian Ciucu ajunge la Poliție pentru conrolul judiciar

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu/Inquam Photos / Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 07:28
SursăRealitatea PLUS

În mai puțin de o oră, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, va ajunge la Poliție să semneze controlul judiciar. Totul după ce a fost pus sub acuzare pentru luare de mită de către procurorii DNA.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, este așteptat în mai puțin de o oră la Secția 25 de Poliție din Sectorul 6, după ce procurorii DNA l‑au pus sub acuzare pentru luare de mită și l‑au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Suma vizată în anchetă ar fi de 250.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, dosarul își are originea într-o investigație privind jocurile de noroc, în urma unei sesizări care ar fi dus la descoperirea unor presupuse favorizări și urgentări de avize pentru mai mulți oameni de afaceri, în perioada în care Ciucu era primar al Sectorului 6. Aceștia l-ar fi sprijinit în campania electorală, coordonată de Ilie Bolojan și Dan Motreanu, care urmează, la rândul lor, să fie audiați de DNA.

Ciucu a contestat măsura controlului judiciar la Tribunalul București.

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