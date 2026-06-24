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Extern· 1 min citire
68.000 de gospodării din Franța, fără electricitate din cauza caniculei. Revenirea la normal, așteptată cel mai devreme seara
Caniculă
Aproximativ 68.000 de gospodării din sudul departamentului francez Finistère se aflau miercuri fără electricitate, după ce un transformator al Rețelei de Transport al Electricității (RTE) s-a defectat din cauza căldurii extreme, a anunțat prefectura.
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