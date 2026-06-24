68.000 de gospodării din Franța, fără electricitate din cauza caniculei. Revenirea la normal, așteptată cel mai devreme seara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:07

Aproximativ 68.000 de gospodării din sudul departamentului francez Finistère se aflau miercuri fără electricitate, după ce un transformator al Rețelei de Transport al Electricității (RTE) s-a defectat din cauza căldurii extreme, a anunțat prefectura.

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